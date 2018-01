Kỳ lạ chuyện đương đầu dột nát ở chung cư cao cấp

Câu chuyện này đang diễn ra tại dự án cao ốc Hưng Phát ở địa chỉ 928, đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Phản ánh đến báo VietNamNet, anh Lê Cao Doãn, chủ căn hộ chung cư B18.08, cho biết, anh mua căn hộ này từ chủ đầu tư là Công ty Hưng Lộc Phát và đã nhận bàn giao vào ngày 9/12/2014. Ở chưa được bao lâu, căn hộ của anh đã bị thấm nước từ trần xuống sàn nhà mỗi khi trời mưa.

Ngày 30/9/2015 tại cuộc họp với chủ đầu tư, ông Nguyễn Dư Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Lộc Phát đã hứa hẹn sẽ khắc phục triệt để những khiếu nại chính đáng của cư dân. Phía Hưng Lộc Phát cho rằng, nguyên nhân khiến căn hộ chung cư B18.08 của anh Doãn bị dột là do trời mưa lớn, nước chảy không kịp và vài nơi trên sân thượng bị rạn nứt vì co rút bê tông gây ra bởi ánh nắng mặt trời.

Cao ốc Hưng Phát được bàn giao từ cuối năm 2014

Dù chủ đầu tư đã khắc phục thấm dột sau cuộc họp nhưng tình trạng này lại tái diễn nhiều lần sau đó. Trong đó, lần gần đây nhất là vào ngày 7/10/2017, anh Doãn gửi email cho Công ty Hưng Lộc Phát và Ban quản lý cao ốc Hưng Phát phản ánh về tình trạng thấm dột không được chủ đầu tư khắc phục triệt để, gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt và cuộc sống. Trước đó, ngày 8/11/2016, anh Doãn cũng đã khiếu nại chủ đầu tư căn hộ về vấn đề này.

Được biết, Công ty Hưng Lộc Phát đã xử lý chống thấm 3 đợt sau những lần bị phản ánh. Tuy nhiên, theo anh Doãn, chủ đầu tư đã có nỗ lực khắc phục tình trạng thấm dột qua nhiều đợt, bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng tình trạng thấm dột nghiêm trọng không được khắc phục triệt để.

Anh Doãn cũng đã đề nghị Công ty Hưng Lộc Phát mời chuyên gia để đánh giá độ an toàn, tuổi thọ chuẩn của công trình do các ảnh hưởng nêu trên. Đồng thời cần phải thuê một đơn vị thẩm định độc lập để đánh giá, đơn vị chống thấm đủ năng lực đưa ra phương án thi công cụ thể, đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho công trình.

Đến thời điểm hiện tại, chủ căn hộ B18.08, chia sẻ: “Gia đình tôi vẫn phải tiếp tục chịu đựng các hư hỏng thấm dột do tình trạng xây dựng kém chất lượng. Mùi ẩm mốc do nước thấm dột trong căn hộ thường xuyên gây bệnh cho hai con của tôi”. Vị khách hàng này cũng cho biết, hiện tại gia đình đang xúc tiến thủ tục khởi kiện Công ty Hưng Lộc Phát ra tòa.

Trao đổi về sự cố thấm dột tại căn hộ B18.08, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hưng Lộc Phát cho biết, lần gần đây nhất, vào ngày 27/12/2017 công ty đã có đợt sửa chữa cho căn hộ B18.08 của anh Lê Cao Doãn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ sửa chữa được ở bên ngoài và trên sân thượng. Còn ở bên trong căn hộ có vài chỗ bị ố vàng do nước mưa thấm xuống thì anh Doãn không cho người của công ty vào sơn lại mà nói để làm đơn kiện công ty.

Vị Phó Tổng Giám đốc Công ty Công ty Hưng Lộc Phát khẳng định, công ty rất có thiện chí trong việc sửa chữa và bảo trì cao ốc Hưng Phát. Tuy nhiên, trời khô ráo thì mới làm được, còn lúc trời mưa và đang thấm thì thợ không làm được.

“Công ty đang chờ đợt mưa tới xem kết quả như thế nào. Còn thử bơm nước thì thấy không còn bị thấm dột nữa”, ông Bình khẳng định.

Được biết, cao ốc Hưng Phát là dự án chung cư đầu tiên do Công ty Hưng Lộc Phát triển khai. Doanh nghiệp này có xuất phát điểm từ ngành nghề kinh doanh vật liệu xây dựng và bắt đầu lấn sân sang bất động sản trong vài năm trở lại đây.