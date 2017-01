Kinh ngạc xem ‎siêu phẩm bonsai bay giữa Hà thành

Được biết, loại cây "ma thuật" nói trên chính là siêu phẩm Air bonsai, một sản phẩm mới nhất do nhóm Hoshinchu người Nhật Bản tạo ra hồi tháng 1 năm 2016 vừa qua. Đó là những cây bonsai mini có thể bay lơ lửng và xoay tròn liên tục trên không trung nhờ phần đế bên dưới có thiết bị đệm từ trường và chậu trồng cây phía trên có gắn nam châm. Ngay từ khi xuất hiện, nó đã tạo nên cơn sốt trên thế giới. Chị Hoàng Thu Trang (Cầu Giấy, Hà Nội), một khách hàng tới xem siêu phẩm bonsai bay tại cửa hàng số 15 ngõ 87 Láng Hạ chia sẻ: "Thật không thể tin nổi vào mắt mình được nữa, những chậu cây bonsai cảnh này như có phép thuật thì mới bay lơ lửng được như thế". Anh Nguyễn Trọng Huy, một thành viên trong nhóm Air bonsai – nhóm đưa "cây bay" về Việt Nam cho biết: “Bonsai bay không chỉ lạ mắt mà còn tốt cho phong thủy nhà ở khi giúp lưu thông các trường năng lượng tốt, đồng thời xua bớt tà khí. Nhờ ứng dụng công nghệ mới, chúng ta không những vẫn có thể chăm sóc, cắt tỉa cây như truyền thống mà còn chiêm ngưỡng cây bonsai lơ lửng trong trạng thái không trọng lực”. Một bộ siêu phẩm bonsai bay này gồm có hai bộ phận: đế và chậu cây phía trên. Đế làm bằng gốm sứ Bát Tràng, bên trong có tích hợp thiết bị đệm từ. Phần chậu cây phía trên có gắn nam châm với cực ngược với cực nam châm của đế dùng để trồng cây. “Một trong những ưu điểm nổi bật khác của bonsai biết bay chính là sự đa dạng về mẫu mã. Có rất nhiều mẫu chậu bonsai khác nhau và đều có vẻ đẹp rất riêng mà cũng rất ấn tượng, chắc chắn sẽ khiến cho những người khó tính nhất trong lĩnh vực cây cảnh phải hài lòng. Điều quan trọng là thiết kế chậu ra sao, đặt nam châm từ trường thế nào, khối lượng chậu bao nhiêu…” anh Huy cho biết. Trao đổi với Dân Việt, anh Đỗ Quân Tuyền (người chuyên trách thiết kế cây bonsai mini bay) tiết lộ: “Với cây to tạo dáng và thế đã khó rồi, cây con và siêu mini thì việc đó còn khó hơn gấp nhiều lần. Việc tạo thế cho loại cây này cần sự tỉ mỉ và phải có con mắt thẩm mỹ. Vì thế nên, giá bán loại cây mini này cũng không rẻ chút nào, tiền triệu mỗi chậu”. “Do năm nay đào nở hoa sớm, quất chết khô hàng loạt nên thành ra không được mùa, việc đưa các cây cảnh siêu mini như bonsai đào mini, bonsai quất mini sẽ đợi đến Tết 2018 sang năm”, anh Tuyền cười nói. Chia sẻ về dự tính trong thời gian gần sắp tới, anh Huy bật mí, anh đã cùng với các thành viên trong nhóm chế tác thêm một số loại cây cảnh khác như bonsai mai vàng siêu mini để chưng Tết. Đồng thời, anh cũng đang nghiên cứu và sắp đưa ra thị trường sản phẩm: cây bonsai bay có thể chịu được trọng lượng lên tới 3,5kg. Hiện nay trên thị trường, ngoài sản phẩm cây bay lơ lửng của Nhật ra thì dạng cây bay cũng có nhiều loại được trà trộn lẫn từ hàng nhập trôi nổi bên Trung Quốc đến hàng do một số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ để tự sản xuất. "Để giúp người tiêu dùng tránh mua phải những chậu cây bonsai kém chất lượng, “made in China”, có hạn sử dụng kém, anh Huy cũng khuyên người tiêu dùng cần tìm đến những cơ sở uy tín để mua và có hạn bảo hành rõ ràng. Cụ thể là từ 6 tháng đến một năm", anh Nguyễn Tiến Nghĩa – một người chơi bonsai bay cho biết. Ngoài ra, người tiêu dùng khi mua có thể phân biệt hàng Nhật, hàng liên doanh Nhật chất lượng tốt với hàng kém chất lượng bằng cách nếu để ý kỹ sẽ thấy phần đế bên dưới. Nếu là hàng chất lượng tốt, đế dưới sẽ là gương cầu lồi, còn hàng Trung Quốc sẽ là mặt phẳng. Được biết, việc thiết kế gương cầu lồi của người Nhật là để trừ tà trong nhà cho gia chủ. "Hiện tại sản phẩm của chúng tôi, với một bộ cơ bản chưa bao gồm cây này tại Việt Nam là vào khoảng 2,5 triệu đồng, sẽ được bảo hành từ 6 tháng đến một năm và có giấy chứng nhận sản phẩm chất lượng - an toàn với môi trường và con người được Liên minh Châu Âu & Hoa Kỳ cấp”, anh Huy cho biết.

Được biết, loại cây "ma thuật" nói trên chính là siêu phẩm Air bonsai, một sản phẩm mới nhất do nhóm Hoshinchu người Nhật Bản tạo ra hồi tháng 1 năm 2016 vừa qua. Đó là những cây bonsai mini có thể bay lơ lửng và xoay tròn liên tục trên không trung nhờ phần đế bên dưới có thiết bị đệm từ trường và chậu trồng cây phía trên có gắn nam châm. Ngay từ khi xuất hiện, nó đã tạo nên cơn sốt trên thế giới. Chị Hoàng Thu Trang (Cầu Giấy, Hà Nội), một khách hàng tới xem siêu phẩm bonsai bay tại cửa hàng số 15 ngõ 87 Láng Hạ chia sẻ: "Thật không thể tin nổi vào mắt mình được nữa, những chậu cây bonsai cảnh này như có phép thuật thì mới bay lơ lửng được như thế". Anh Nguyễn Trọng Huy, một thành viên trong nhóm Air bonsai – nhóm đưa "cây bay" về Việt Nam cho biết: “Bonsai bay không chỉ lạ mắt mà còn tốt cho phong thủy nhà ở khi giúp lưu thông các trường năng lượng tốt, đồng thời xua bớt tà khí. Nhờ ứng dụng công nghệ mới, chúng ta không những vẫn có thể chăm sóc, cắt tỉa cây như truyền thống mà còn chiêm ngưỡng cây bonsai lơ lửng trong trạng thái không trọng lực”. Một bộ siêu phẩm bonsai bay này gồm có hai bộ phận: đế và chậu cây phía trên. Đế làm bằng gốm sứ Bát Tràng, bên trong có tích hợp thiết bị đệm từ. Phần chậu cây phía trên có gắn nam châm với cực ngược với cực nam châm của đế dùng để trồng cây. “Một trong những ưu điểm nổi bật khác của bonsai biết bay chính là sự đa dạng về mẫu mã. Có rất nhiều mẫu chậu bonsai khác nhau và đều có vẻ đẹp rất riêng mà cũng rất ấn tượng, chắc chắn sẽ khiến cho những người khó tính nhất trong lĩnh vực cây cảnh phải hài lòng. Điều quan trọng là thiết kế chậu ra sao, đặt nam châm từ trường thế nào, khối lượng chậu bao nhiêu…” anh Huy cho biết. Trao đổi với Dân Việt, anh Đỗ Quân Tuyền (người chuyên trách thiết kế cây bonsai mini bay) tiết lộ: “Với cây to tạo dáng và thế đã khó rồi, cây con và siêu mini thì việc đó còn khó hơn gấp nhiều lần. Việc tạo thế cho loại cây này cần sự tỉ mỉ và phải có con mắt thẩm mỹ. Vì thế nên, giá bán loại cây mini này cũng không rẻ chút nào, tiền triệu mỗi chậu”. “Do năm nay đào nở hoa sớm, quất chết khô hàng loạt nên thành ra không được mùa, việc đưa các cây cảnh siêu mini như bonsai đào mini, bonsai quất mini sẽ đợi đến Tết 2018 sang năm”, anh Tuyền cười nói. Chia sẻ về dự tính trong thời gian gần sắp tới, anh Huy bật mí, anh đã cùng với các thành viên trong nhóm chế tác thêm một số loại cây cảnh khác như bonsai mai vàng siêu mini để chưng Tết. Đồng thời, anh cũng đang nghiên cứu và sắp đưa ra thị trường sản phẩm: cây bonsai bay có thể chịu được trọng lượng lên tới 3,5kg. Hiện nay trên thị trường, ngoài sản phẩm cây bay lơ lửng của Nhật ra thì dạng cây bay cũng có nhiều loại được trà trộn lẫn từ hàng nhập trôi nổi bên Trung Quốc đến hàng do một số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ để tự sản xuất. "Để giúp người tiêu dùng tránh mua phải những chậu cây bonsai kém chất lượng, “made in China”, có hạn sử dụng kém, anh Huy cũng khuyên người tiêu dùng cần tìm đến những cơ sở uy tín để mua và có hạn bảo hành rõ ràng. Cụ thể là từ 6 tháng đến một năm", anh Nguyễn Tiến Nghĩa – một người chơi bonsai bay cho biết. Ngoài ra, người tiêu dùng khi mua có thể phân biệt hàng Nhật, hàng liên doanh Nhật chất lượng tốt với hàng kém chất lượng bằng cách nếu để ý kỹ sẽ thấy phần đế bên dưới. Nếu là hàng chất lượng tốt, đế dưới sẽ là gương cầu lồi, còn hàng Trung Quốc sẽ là mặt phẳng. Được biết, việc thiết kế gương cầu lồi của người Nhật là để trừ tà trong nhà cho gia chủ. "Hiện tại sản phẩm của chúng tôi, với một bộ cơ bản chưa bao gồm cây này tại Việt Nam là vào khoảng 2,5 triệu đồng, sẽ được bảo hành từ 6 tháng đến một năm và có giấy chứng nhận sản phẩm chất lượng - an toàn với môi trường và con người được Liên minh Châu Âu & Hoa Kỳ cấp”, anh Huy cho biết.