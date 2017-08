Kinh ngạc loạt sản phẩm “cháy hàng” chỉ sau vài phút ra mắt

Nhắc đến những sản phẩm cháy hàng nhanh đến chóng mặt không thể bở qua mặt nạ giấy in hình biểu tượng cảm xúc độc đáo của Petite Amie Skincare. Sản phẩm được thương hiệu mỹ phẩm Đài Loan ra mắt tháng 4/2017. Ảnh: Squibs. Bộ sưu tập gồm 6 loại mặt nạ với nhiều biểu tượng cảm xúc quen thuộc trong các phần mềm nhắn tin như giận dữ, sợ hãi...Mỗi loại mặt nạ có công dụng tương ứng với biểu tượng cảm xúc. Ảnh: Fashionisers. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm đã cháy hàng vì rất nhiều bạn gãi đã mua về chỉ với mục đích chính là tự sướng. Ảnh: Cosmopolitan. Với giá bán 16 USD (khoảng 360.000 đồng) bộ sưu tập son kem lì Infinite Lip Cloud của Michelle Phan nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu làm đẹp. Ngay khi lên kệ, sản phẩm đã cháy hàng sạch sẽ trên các web. Ảnh: Cali Beaute. Chính vì thế, rất nhiều người dùng đã phải chờ thêm thời gian mơi có thể sở hữu thỏi son kem lì của EM Cosmetics. Ảnh: Twitter. Ra mắt từ cuối tháng 2 tại triển lãm MWC 2017 nhưng đến tận giữa tháng 5, Nokia 3310 mới về đến Việt Nam. Số lượng hàng quá ít ỏi khiến Nokia 3310 "cháy hàng" ngay khi chưa lên kệ. Ảnh: Hnam Mobile. Tình trạng "cháy hàng" Nokia 3310 trong ngày đầu tiên được nhiều cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM xác nhận. Nguyên nhân là do số lượng sản phẩm được nhà phân phối giao cho đại lý và cửa hàng quá ít. Ảnh: Fptshop. Tại hệ thống FPT Shop, trong một giờ đầu tiên giao hàng đã đưa ra thị trường 500 sản phẩm. Trên hệ thống toàn quốc, cửa hàng này chỉ còn vài nơi sót lại Nokia 3310 sau một ngày có hàng. Ảnh: Thegioididong. Ngày 13/11/2012, Google Play chính thức mở cửa nhận đặt trước hai sản phẩm "hot" là smartphone Nexus 4 và máy tính bảng Retina Nexus 10. Chưa đầy một tiếng sau khi chính thức nhận đặt hàng, website của Google tại Mỹ, Australia đã hết hàng. Ảnh: Tech Times. Đặc biệt tại thị trường Anh, Nexus 4 nhanh chóng cháy hàng chỉ sau 10 phút Google Play mở cửa nhận đặt hàng. Rất nhiều người than phiền rằng họ không có cơ hội đặt mua Nexus 4. Ảnh: The Verge. Năm 2016, viên gạch đỏ thương hiệu Supreme chẳng có gì nổi bật nhanh chóng bán sạch chỉ trong vài phút. Ảnh: Highsnobiety. Ngạc nhiên hơn, viên gạch không có gì đặc biệt ngoại trừ logo của nhà sản xuất bên trên còn đội giá lên 1.000 USD, giá cao hơn 6.000 lần so với một viên gạch bình thường. Ảnh: BuzzFeed.

