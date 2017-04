Kinh ngạc hòn non bộ 100 tỷ của đại gia xứ Nghệ

Hòn non bộ của đại gia Nghệ An có diện tích hơn 1000 m2, xây dựng gần 100 tỷ đồng. Tọa lạc tại “tư gia” ông Đào Ngọc Tâm ở khối 3 thị trấn huyện Diễn Châu (Nghệ An), hòn non bộ này khiến nhiều người mê mẩn. Diện tích hòn non bộ hơn 1000 m2 được chủ nhân “thai nghén” xây dựng trong 7 năm. Ông Tâm cho biết: “Các khối đá tự nhiên khổng lồ trải qua hàng triệu năm dưới sự tác động của kiến tạo địa chất được “tuyển chọn” khắp mọi miền đất nước và nhập khẩu từ nước ngoài về”. Những khối đá vô tri vô giác được bàn tay người thợ tạo thành tác phẩm nghệ thuật, tạo ra vân sóng, cột đá hay những hình dáng tự nhiên. Thác nước từ trên cao đổ tràn xuống những tảng đá nằm hàng ngang, tung bọt trắng xóa biến thành ngọn thác uy vũ, huyền bí. Ngoài khâu chọn đá, các loại cây quý hiếm cũng được ông Tâm mua từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ...về. Chủ nhân đã nhập khẩu cá chép Nhật (còn gọi là cá Koi) đắt giá. Loại cá này rất hiền hòa, màu sắc sặc sỡ, được xem là biểu tượng may mắn, giàu sang. "Sau khi chọn được những khối đá phù hợp tôi mời các nhà thiết kế và những nghệ nhân có tay nghề giỏi về xây dựng hàng năm trời mới tạo nên được hòn non bộ tuyệt đẹp và hợp phong thủy. Ngoài đáp ứng nhu cầu giải trí của gia đình cũng như phục vụ nhu cầu những ai muốn đến tham quan”- ông Tâm nói.

