Kinh hoàng những hình ảnh ám ảnh nhất lịch sử Black Friday

Black Friday là ngày mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm và cũng không ít lần là ngày bạo lực xảy ra giữa người mua hàng. Ảnh: Telegraph. Trong ngày Black Friday 2016, đã có 2 người chết, 2 người bị thương trong các vụ xả súng và đụng độ. Trong đó, một thanh niên 21 tuổi bị bắn chết tại điểm đỗ xe bên ngoài cửa hàng. Ảnh: CNN. Năm 2013, gần 100 người tranh giành bộ đồ nấu ăn giá 89,99 USD khiến cảnh sát phải can thiệp. Ảnh: The Blackhawk715. Một người phụ nữ nằm đè hẳn lên chiếc ti vi sau khi cãi vã tại cửa hàng Asda ở Wembley. Ảnh: Campera Press. Không khó để bắt gặp cảnh tượng chen lấn, giẫm đạp lên nhau. Ảnh: CNN. Đánh nhau chỉ vì món hàng giảm giá. Ảnh: Telegraph. Trẻ em đi theo bố mẹ mua hàng giảm giá ngày Black Friday mệt mỏi đến ngủ gật. Ảnh: AP. Đám đông vượt khỏi tầm kiểm soát trước cửa một siêu thị Walmart Ohio ở New Boston (Mỹ) năm 2013. Ảnh: Telegraph. Ngày Black Friday 2014 tại Anh, một người đàn ông đã phá hỏng tivi của người khác vì bực tức khi không giành được chiếc nào cho mình. Ảnh: Manchester Evening News. Cuộc chiến giành giật khiến cả thế giới phải kinh hoàng. Ảnh: Wordpress. Bất chấp sự nguy hiểm của tính mạng để mua sắm. Ảnh: The Sun. Các quý cô văn phòng bỏ giày bỏ dép để lao vào cuộc chiến mua sắm ngày Black Friday. Ảnh: BI. Hàng trăm người tranh thủ ngủ ở trung tâm để cửa mở ra là có thể ùa vào ngay. Ảnh: BI. Một cửa hàng Nike tan hoang sau ngày Black Friday tại ở Mỹ. Ảnh: CNN. Video: "Chen chân" mua hàng ngày Black Friday (Nguồn Zing)

