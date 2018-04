Kinh hãi bánh gạo One One mốc xanh dù vẫn còn hạn

Chị Trần Thanh T trú tại phố An Dương – Tây Hồ - Hà Nội, phản ánh về việc vào ngày 13/2/2018 (tức 28 tết nguyên đán) chị có mua một số bánh kẹo về để ăn tết tại một cửa hàng tạp hoá nằm trong ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Thanh Xuân - Hà Nội. Đến tối cùng ngày chị có mang bánh kẹo ra mời bạn bè, ngay khi xé túi bánh gạo One One của Công ty Cổ phần New Rice thì phát hiện nhiều chiếc bánh bị xanh, nấm mốc, có mùi hôi mặc dù bao bì, nhãn mác vẫn còn nguyên vẹn. Trên bao bì của gói bánh này có thời gian sản xuất là ngày 29/01/2018 và hạn sử dụng là 28/09/2018.

Gói bánh gạo được chị T mua vào hôm 28 tết có hạn sử dụng đến tháng 9 nhưng mới tháng 1 mà bánh đã bị nấm, mốc xanh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, PV đã tiến hành xác minh vụ việc. Chị T đã cung cấp cho PV vật chứng là gói bánh có chứa chiếc bánh mốc mà chị và các bạn đã sử dụng nói trên.



Chị T bức xúc kể lại "tôi thuê nhà tại ngõ 1 Bùi Xương Trạch, gần tết vì vài lí do cá nhân mà tôi không về nhà đón tết cùng gia đình được nên tôi đi mua ít bánh kẹo để tiếp đãi bạn bè mấy ngày tết, chiều ngày 28 tết tôi có mua gói bánh gạo trên ở 1 đại lý gần nhà, đến tối tôi mang ra ăn uống cùng mấy người bạn, ăn được nửa gói bánh thì chính tay tôi bóc được chiếc bánh bị mốc đó, lúc ấy tôi chỉ muốn móc hết những chiếc bánh đã ăn trước đó ra khỏi bụng tôi, quá sợ hãi với những doanh nghiệp không có tâm, sao họ có thể đưa cái thứ thực phẩm bẩn ấy tới tay người tiêu dùng như chúng tôi, bản thân tôi sẽ không bao giờ mua sản phẩm của công ty đó nữa?"

Chiếc bánh gạo bị mốc xanh, mốc vàng và ỉu.

Theo quan sát, gói bánh gạo trên mang nhãn hiệu bánh gạo One One, gói bánh có nhiều cái bị nổi đốm nấm xanh, vàng, không có độ giòn. Thương hiệu được bảo hộ và thuộc sở hữu của Công ty CP One One miền Trung, và được sản xuất bởi Công ty CP New Rice có địa chỉ tại Km 30, Quốc lộ 5A, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.

Sau khi xác minh phản ánh của bạn đọc về toà soạn là đúng, PV đã nhiều lần liên hệ với công ty cổ phần New Rice để trao đổi, làm rõ vẫn đề, tuy nhiên đã gần 1 tháng trôi qua, PV vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía công ty này.

Gói bánh gạo có nhiều cái đã bị mốc xanh, xỉn màu, không có mùi thơm và độ giòn.

Thiết nghĩ, ngay khi nhận được phản ánh của khách hàng, phía công ty cổ phần New Rice cần chủ động liên hệ lại để làm rõ vụ việc. Trước hết là để giữ gìn uy tín của thương hiệu, quan trọng hơn là đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Bởi người tiêu dùng ăn phải sản phẩm bánh gạo bị nấm mốc , chưa rõ nguồn gốc chắc chắn sẽ rất nguy hại cho sức khỏe.

An toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay vẫn là vấn đề nhức nhối và là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, đã có biết bao thương hiệu chỉ vì lợi nhuận mà làm ẩu, làm bẩn và bị tẩy chay, vậy nhưng có vẻ như người tiêu dùng vẫn chưa thực sự được thụ hưởng một nền văn minh với thực phẩm sạch từ những doanh nghiệp có tâm.

Phải chăng, thực phẩm của Công ty CP New Rice cũng không phải là ngoại lệ? Đề nghị Công ty CP New Rice và Công ty CP One One miền Trung nhanh chóng có câu trả lời thoả đáng đến bạn đọc và tránh gây hoang mang cho nhiều người tiêu dùng khác.