Kinh dị đầu lâu cầu may bằng đá giá 20 triệu

Chủ sở hữu chiếc đầu lâu may mắn có giá 20 triệu đồng được làm từ đá mã não Ấn Độ này là anh trương Quốc Bảo (328 Thượng Đình, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội). Theo anh Bảo, khi nói đến một hình đầu lâu, chúng ta thường nói đến sự sinh diệt, sự che chở, tính đe dọa, cái chết… Tuy nhiên, ở nhiều nơi, biểu tượng đầu lâu lại mang nhiều ý nghĩa khác. Đối với người Châu Phi, đầu lâu là biểu tượng cho sự may mắn và bảo vệ, có thể xua đuổi tà ma, cái ác, sự không may mắn và tất nhiên, cả những vị khách đáng ghét nữa. Xét về mặt biểu tượng học, đầu lâu là đại diện cho sự thông minh vượt bậc, đại diện cho sự tỉnh táo, cho lý trí và sự khôn ngoan. Ngoài ra, nó còn mang rất nhiều ý nghĩa tích cực khác như sự bảo vệ sức mạnh, vượt qua hết tất cả những khó khăn trong cuộc sống thậm chí là cái chết. Chính vì thế, chiếc đầu lâu làm từ đá này được dự đoán sẽ trở thành món đồ đắt khách dù giá của nó không hề rẻ là 20 triệu đồng. Sở dĩ nó có giá đắt đỏ như vậy vì chiếc đầu lâu được làm từ đá mã não - loại đá rất được ưa chuộng ở các nước Châu âu và Ấn Độ. Loại đá phong thủy này được xem là sự biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ. Theo anh Bảo, điểm đặc biệt của chiếc đầu chính là những đường nét hoa văn hết sức tự nhiên từ kết cấu của khối đá. Bên trong là các can thạch được hình thành tự nhiên mô phỏng hình ảnh bộ não của con người. Mặt ngang của chiếc đầu có nhiều màu sắc khác nhau khiến nó trở nên không quá ghê rợn. Theo anh Bảo, ở Hà Nội, hiện chưa có cửa hàng nào bày bán sản phẩm "kỳ dị" này.

