Khó tin củ quả dị nhất năm 2017 ở Việt Nam

Xuất hiện trên thị trường Việt vào nửa cuối tháng 11/2017, vú sữa vàng Đài Loan 400.000 đồng/quả nhanh chóng gây "sốt". Do màu sắc, hình dáng và mùi vị khác biệt so với vú sữa Việt truyền thống nên loại quả lạ gây tò mò cho không ít người. Ảnh: Vietnamnet. Kiwi berry cũng là loại củ quả lạ xuất hiện trong 2017. Loại quả này từng được rao bán với mức giá "chát", 1 triệu đồng/kg. Chúng không chỉ có hình dáng lạ, mà còn có hương vị thanh mát, hòa quyện giữa vị dâu, dứa và quýt. Ảnh: Vietnamnet. Một trong những loại củ quả độc lạ nhất năm qua là củ khoai hình thù kỳ dị, nặng tới 42kg, được ông Đinh Văn Nhịn – (ở Cần Thơ) phát hiện tại vườn nhà. Ảnh: Dân Việt. Sau trận mưa lớn, một người dân ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đào được củ khoai lang to gần bằng em bé. Ảnh: VTC News. Nhiều người đổ về nhà ông Lê Văn Ba (ở Bình Định) tận mắt ngắm buồng chuối 200 nải, dài hơn 2m. Theo chủ nhân của "siêu" buồng chuối, từ tháng 6 trong năm, cây bắt đầu trổ bắp rồi liên tục hình thành các nải chuối. Ảnh: Nông nghiệp VN. Quả bầu dài hơn 2m, hình thù uốn lượn như rắn tại vườn nhà cụ Bùi Thị Du (Thanh Hóa) là một trong những loại quả độc lạ ở Việt Nam khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Infonet Trong hình là quả mít nặng 51kg được trưng bày tại lễ hội Du lịch vườn trái cây Tân Lộc (Cần Thơ) 2017. Ảnh: PLO. Hiếm có giống bơ nào có hình dáng quái dị như bơ BLD034. Chúng cho quả dài tới nửa mét. Ảnh: Tiền Phong. Đào tiên thỏi vàng Tài Lộc là một trong những tạo hình trái cây "độc" nhất, xuất hiện vào dịp Tết năm 2017. Ảnh: Dân Việt. Dừa được in hình nổi cũng là trái cây độc lạ gây xôn xao. Ảnh: VietQ.

Xuất hiện trên thị trường Việt vào nửa cuối tháng 11/2017, vú sữa vàng Đài Loan 400.000 đồng/quả nhanh chóng gây "sốt". Do màu sắc, hình dáng và mùi vị khác biệt so với vú sữa Việt truyền thống nên loại quả lạ gây tò mò cho không ít người. Ảnh: Vietnamnet. Kiwi berry cũng là loại củ quả lạ xuất hiện trong 2017. Loại quả này từng được rao bán với mức giá "chát", 1 triệu đồng/kg. Chúng không chỉ có hình dáng lạ, mà còn có hương vị thanh mát, hòa quyện giữa vị dâu, dứa và quýt. Ảnh: Vietnamnet. Một trong những loại củ quả độc lạ nhất năm qua là củ khoai hình thù kỳ dị, nặng tới 42kg, được ông Đinh Văn Nhịn – (ở Cần Thơ) phát hiện tại vườn nhà. Ảnh: Dân Việt. Sau trận mưa lớn, một người dân ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đào được củ khoai lang to gần bằng em bé. Ảnh: VTC News. Nhiều người đổ về nhà ông Lê Văn Ba (ở Bình Định) tận mắt ngắm buồng chuối 200 nải, dài hơn 2m. Theo chủ nhân của "siêu" buồng chuối, từ tháng 6 trong năm, cây bắt đầu trổ bắp rồi liên tục hình thành các nải chuối. Ảnh: Nông nghiệp VN. Quả bầu dài hơn 2m, hình thù uốn lượn như rắn tại vườn nhà cụ Bùi Thị Du (Thanh Hóa) là một trong những loại quả độc lạ ở Việt Nam khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Infonet Trong hình là quả mít nặng 51kg được trưng bày tại lễ hội Du lịch vườn trái cây Tân Lộc (Cần Thơ) 2017. Ảnh: PLO. Hiếm có giống bơ nào có hình dáng quái dị như bơ BLD034. Chúng cho quả dài tới nửa mét. Ảnh: Tiền Phong. Đào tiên thỏi vàng Tài Lộc là một trong những tạo hình trái cây "độc" nhất, xuất hiện vào dịp Tết năm 2017. Ảnh: Dân Việt. Dừa được in hình nổi cũng là trái cây độc lạ gây xôn xao. Ảnh: VietQ.