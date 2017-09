“Khai tử” xăng RON 92, người dân được hưởng lợi gì?

Từ 1/1/2018 sẽ thay thế hoàn toàn xăng RON 92 bằng xăng E5 và từ năm 2019 trở đi sẽ thay thế hoàn toàn bằng xăng E10. Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về thuế nhập khẩu cồn sinh học E100 dùng để phối trộn xăng sinh học E5 (E100 chiếm 5% trong xăng E5) và E10 (E100 chiếm 10% trong xăng E10).

Theo đó, sau 3 tháng nữa sẽ chính thức khai tử xăng RON 92 và Chính phủ sẽ chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng RON 95. Như vậy, với việc xăng khoáng RON 92 sẽ chính thức bị thay thế băng xăng E5 này, người dân sẽ được hưởng những lợi ích gì?

Giá xăng sẽ rẻ hơn

Lợi ích thứ nhất và thiết thực nhất mà người dân có thể được hưởng là việc giá xăng sẽ giảm. Theo Bộ Tài chính: Nếu từ 1/1/2018 thay thế hoàn toàn xăng R92 bằng xăng E5 và từ năm 2019 trở đi thay thế hoàn toàn bằng xăng E10 thì nhu cầu xăng E5 vào năm 2018 tương đương 6,2 triệu m3/năm, nhu cầu xăng E10 cho năm 2019 là 6,6 triệu m3/năm và năm 2020 là 7,1 triệu m3/năm.

Việc cung cấp E100 để phối trộn xăng sinh học E5 chủ yếu từ hai Nhà máy Nhiên liệu sinh học của Công ty TNHH Tùng Lâm. Nhưng thực tế, hai nhà máy này chỉ chạy 30% công suất, còn hai nhà máy sản xuất ethanol tại Dung Quất và Bình Phước đều đang dừng hoạt động. Trong khi đó, nhu cầu E100 trong nước hiện nay không nhiều nên doanh nghiệp chưa nhập khẩu E100.

Với thực trạng hiện tại các nhà máy sản xuất E100 trong nước khả năng không đủ cung cấp E100 để phối trộn xăng E5 trong năm 2018 và chắc chắn thiếu E10 từ sau ngày 1/1/2019, do đó, Bộ Tài chính dự kiến có thể xem xét điều chỉnh giảm mức thuế suất MFN đối với E100 ở mức vừa phải từ 20% xuống 17%.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức thuế suất này cộng thêm với mức thuế Bảo vệ môi trường với E5, E10 có thể sẽ được giảm từ 1/7/2018 thì giá xăng E5 sẽ thấp hơn giá xăng R95 từ 1.345 đồng đến 1.495 đồng/lít; giá xăng E10 sẽ thấp hơn giá xăng R95 từ 1.484 đến 1.634 đồng/lít (tùy thuộc vào tiêu chuẩn của xăng RON95 mức 2, mức 3 hoặc mức 4). Hiện xăng Ron95 đang bán với giá từ 18.180 đến 18.380 đồng/lít.

Mời quý độc giả xem video: Người dân còn “mù mờ” thông tin về xăng E5. Nguồn: VTC:

Xăng E5 thích hợp với mọi động cơ

Một ưu điểm vượt trội nữa của xăng E5 khiến người tiêu dùng thích thú đó là xăng E5 thích hợp với mọi động cơ chạy bằng xăng, bất kể ôtô hay xe máy, dặc biệt, có thể thay thế hoặc trộn lẫn xăng truyền thống RON 92/95 còn lại trong bình theo bất kỳ tỷ lệ nào mà không gây ảnh hưởng đến động cơ và hoạt động của xe.

Ngoài ra, hiện nay, đã có những nghiên cứu chứng minh xăng E5 hoàn toàn không hề thay đổi chất lượng trong thời gian 6 tháng, nên phương tiện không vận hành thường xuyên trong khoảng thời gian dưới 6 tháng thì hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng xăng E5 mà không sợ ảnh hưởng đến động cơ.

Bảo vệ môi trường

Động cơ sử dụng xăng E5 RON 92 tạo ra rất ít khí thải CO và hydrocarbon và ít hơn hẳn các loại xăng thông dụng như RON 92 và RON 95 tới 20%, chính vì vậy, loại xăng này được đánh giá là thân thiện với môi trường.

Bên cạnh giảm đáng kể thành phần khí CO và hydrocarbon, khả năng tăng tốc của xe cũng tốt hơn đối với xăng E5 RON 92.

Hơn nữa, khí thải CO là một khí rất độc, mức phát thải CO rất cao ở động cơ xe máy. Quá trình cháy trong động cơ sử dụng xăng E5 RON 92 được cải thiện nhờ hỗn hợp giữa không khí và nhiên liệu đồng đều hơn do khả năng bay hơi tốt của E5. Hàm lượng ôxy trong xăng E5 RON 92 lại rất cao nên giúp cho nhiên liệu được cháy triệt để, tăng công suất cho động cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu và khí thải thải ra môi trường.

Các loại xe mới hiện nay có bộ phận xử lý khí thải, kết hợp với sử dụng xăng E5 RON 92 thì lượng khí độc thải ra môi trường sẽ giảm đáng kể.