Khai trương H&M: Sự cố xảy ra, khách hàng bức xúc tranh cãi với nhân viên an ninh

Không khí khai trương H&M tại Hà Nội ngay từ sớm đã khá sôi động. Nhiều bạn trẻ đã xếp hàng để trở thành những vị khách đầu tiên tại store. Các vị khách càng thêm háo hức và chẳng ngại mệt mỏi, chen chúc để là 1 trong số 1000 vị khách đầu tiên nhận nhiều ưu đãi từ hãng này. Theo đó H&M Hà Nội sẽ có quà tặng cho những người đến sớm: 1 túi đeo phiên bản giới hạn, 1 sổ tay và 1 thẻ quà tặng dùng để mua sắm tại store. Sự cố xảy ra khi nhân viên thông báo đã hết dây đeo tay vào cổng. Đây là dây đeo bắt buộc được nhân viên phát trước khi khách vào mua sắm. Những người phải chờ đợi lâu khi xếp hàng từ 2 giờ sáng đã bày tỏ sự bức xức trước thông tin này Rất nhiều người chưa đến lượt vào mua sắm. Không chỉ các chị em, nam giới cũng háo hức được lựa chọn những món đồ từ thương hiệu này. Mặc dù đông đúc nhưng an ninh được kiểm soát chặt chẽ, hàng lối được xếp ngay ngắn. Những vị khách may mắn đầu tiên tại store. Lực lượng an ninh vô cùng vất vả để có thể đảm bảo an toàn và không gặp sự cố. Tuy vậy, sự cố đã xảy ra khiến không ít khách hàng bức xúc. Theo đó, muốn được vào shop H&M mỗi người phải đeo vòng tay do nhân viên phát. Từ đêm, đã có rất nhiều người xếp hàng chờ H&M chính thức khai trương. Họ sẵn sàng ăn vội vàng để có thể là người nhanh chân nhất. Không ít người "giữ chỗ" trước từ tờ mờ sáng. Cảnh tượng khiến nhiều người thấy được sức ảnh hưởng lớn của hãng thời trang này. Cả những vị khách tây cũng sẵn sàng chờ đợi để được vào store sớm nhất.

