Khách liên tục mất tiền trong tài khoản, Vietcombank đánh rơi niềm tin?

Trong năm 2017, hàng loạt sự cố bỗng dưng mất tiền trong tài khoản khiến nhiều khách hàng của Ngân hàng Vietcombank hoang mang, lo lắng và đang dần mất mất niềm tin...

Bị kẻ gian rút hàng loạt tiền từ tài khoản

Mới đây nhất, ANTĐ đưa tin vào khoảng 17h30 ngày 18/12 chị Nguyễn Thúy Nga (SN 1984, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) bị mất ví, trong đó có thẻ ATM Vietcombank cùng một số giấy tờ khác.

Sau đó tầm 1 tiếng, chị Nga phát hiện kẻ gian đang đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng của mình nên đã gọi ngay đến đường dây nóng của Vietcombank nhưng "bất lực". Phải mất 14 phút, tới cuộc gọi thứ 3, chị mới gặp được tổng đài viên để báo khóa thẻ.

“Khi gặp, nhân viên này còn hỏi han lòng vòng mất thời gian rồi mới tiến hành khóa tài khoản ngân hàng cho tôi. Khi ấy, tôi đã bị kẻ gian rút mất 20 triệu đồng, qua 7 lần giao dịch (6 lần rút 3 triệu đồng, 1 lần rút 2 triệu đồng – PV)”, chị Nga bức xúc.

Ngày 20/12, chị Nga đã gửi đơn khiếu nại lên Hội sở chính Vietcombank, và đang chờ đợi câu trả lời từ phía ngân hàng.

Theo chị Nga, nếu phía Vietcombank có cơ chế tiếp nhận trình báo khẩn cấp nhanh chóng, hiệu quả hơn thì chị đã không bị mất số tiền lớn như vậy.

Cũng kém may mắn như chị Nga, không ít khách hàng của Vietcombank bị mất tiền trong tài khoản. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở những trường hợp này là họ không hề bị mất thẻ.

Không thực hiện giao dịch vẫn bị trừ tiền

, một khách hàng có tên Phạm Hoàng Thái Dương ở TP HCM đã bị hệ thống Vietcombank tự động thực hiện 5 giao dịch chuyển tiền đi. Sau đó 4 tiếng, hệ thống Vietcombank lại tiếp tục tự động lập thêm 5 giao dịch khác để lấy tiền trong tài khoản của anh Dương. Điều đáng nói là ở 5 giao dịch chuyển tiền lần thứ 2 này anh Dương không hề nhận được tin nhắn SMS thông báo giao dịch chuyển khoản cũng như số dư. Ngay lập tức, anh Dương đã yêu cầu Vietcombank truy thu lại số tiền anh bị mất trong 5 giao dịch này. Theo anh Dương, số tiền tuy không lớn đây là một bài học và một lời cảnh báo tới những ai đang dùng tài khoản của ngân hàng Vietcombank nên thường xuyên kiểm tra tài khoản. Thông tin đăng tải trên Techz.vn vào ngày 26/8 cho biết

Chủ tài khoản Vietcombank bỗng nhiên mất 20 triệu

Phản ánh trên BNEWS/TTXVN, anh Nguyễn Sơn Tùng (31 tuổi, Hà Nội) cho hay, chiều 1/7, tài khoản Vietcombank của anh bỗng nhiên bị trừ tiền theo các giao dịch nhỏ 2 - 4 triệu đồng qua website thanh toán vnpay.vn. Tổng số tiền bị mất khoảng 20 triệu đồng.

Chia sẻ sự việc này lên trang facebook cá nhân, anh Tùng nhanh chóng nhận được liên lạc từ đại diện Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY). Theo vị đại diện này, thẻ của anh bị sử dụng ở website naptien24h.vn để mua thẻ gate (thẻ nạp tiền chơi game) mệnh giá 1-2 triệu đồng. Về phía Vietcombank, ngân hàng này cũng đã hẹn anh Nguyễn Sơn Tùng sẽ có buổi làm việc cùng đại diện Vietcombank.

Tin nhắn báo trừ tiền của Vietcombank. Ảnh: BNEWS/TTXVN.

Tuy nhiên, điều khiến anh Tùng cảm thấy băn khoăn nhất đó là có hay không việc cơ sở dữ liệu của Vietcombank bị lộ? Bởi công việc của anh thường xuyên phải thanh toán online nên rất cẩn trọng trong việc sử dụng thẻ thanh toán trực tuyến và bảo mật máy tính. Thẻ Mastercard Debit của Vietcombank anh không bao giờ cầm ra ngoài mà luôn để ở nhà có khóa nên khả năng bị lộ số thẻ và CVV gần như là không có.

Đi công tác nước ngoài bị mất 72 triệu đồng

Tiếp đến là trường hợp của chị Nguyễn Thị Thu (ở quận 7, TP.HCM). Theo chị Thu chia sẻ trên Zing, trong thời gian đi công tác tại Mỹ từ ngày 18/5, tài khoản của chị bỗng phát sinh 36 giao dịch rút tiền từ thẻ ATM vào ngày 28/5. Mỗi giao dịch có giá trị 2 triệu đồng, tổng cộng, tài khoản của chị đã bị rút 72 triệu đồng chỉ sau một đêm.

36 giao dịch phát sinh và 72 triệu đồng trong tài khoản chị Thu bị đánh cắp. Ảnh chụp màn hình: Zing.

Do thời điểm đó, chị Thu đang công tác tại Mỹ nên chị không nhận được thông báo biến động số dư trong tài khoản từ phía ngân hàng. Phải đến chiều 29/5 theo giờ Việt Nam, khi sử dụng tài khoản online, chị Thu mới phát hiện số tiền bị mất qua 36 giao dịch này. Ngay lập tức chị thông báo với tổng đài của ngân hàng và khóa thẻ để tiến hành điều tra, xác minh sự việc.

Trao đổi với Zing, bộ phận quản lý rủi ro của Vietcombank xác nhận vào đêm 29/5, có khách hàng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng, thông báo về việc tài khoản ATM bị rút trộm 72 triệu đồng thông qua 36 giao dịch. "Ngay khi nhận được thông tin từ phía khách hàng, các bộ phận của Vietcombank đã tiến hành kiểm tra thông tin. Ban đầu ngân hàng xác định thẻ đã bị sao chép thông tin để làm thẻ giả và rút trộm tiền", đại diện Vietcombank nói. Ngoài ra, thông tin trên báo Giao thông, đại diện Vietcombank cho biết, ngay khi nhận được thông tin khách hàng thông báo bị mất 72 triệu đồng trong tài khoản ATM, ngân hàng sẽ hoàn trả tạm thời khoản tiền bị rút trộm của khách hàng, sau đó phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Bỗng dưng mất 30 triệu khi thẻ ATM vẫn ở trong ví

Cũng trong tháng 5/2017, phản ánh đến Kiến Thức, anh Nguyễn Thành Nam (ngụ ở TP HCM) - chủ tài khoản số 00710009xxx cho biết, vào sáng 13/5, khi ngủ dậy anh phát hiện tài khoản bị rút hơn 30 triệu đồng, phát sinh 7 giao dịch trong khoảng thời gian từ 3h42 - 5h34 sáng cùng ngày.

Trong đó, 5 giao dịch thành công, 2 giao dịch báo lỗi do hết tiền. Toàn bộ giao dịch đều là thanh toán vé máy bay mua từ website của hãng AirAsia tại các nước Myanmar, Indonesia, Singapore...

Đáng nói là anh Nam chưa từng giao dịch mua hàng online ở nước ngoài cũng như chưa từng mua vé máy bay của AirAsia. Ngay khi vụ việc xảy ra, anh Nam đã báo khóa tài khoản và phản ánh với nhân viên ngân hàng, nhưng do sự việc diễn ra vào ngày cuối tuần nên ngân hàng hẹn anh Nam sang tuần vào ngày thứ hai (15/5) mới giải quyết. Xác nhận với Kiến Thứcvề vụ việc mất tiền dù thẻ vẫn ở trong ví của anh Nam, đại diện Vietcombank cho hay: "Vietcombank đang phối hợp với hãng hàng không AirAsia cũng như các ngân hàng tại Singapore, Myanmar...để xử lý gấp sự việc. Vietcombank khẳng định trong trường hợp xác định giao dịch không do khách hàng thực hiện thì quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo".

Ngoài những vụ nêu trên, trước đó vào năm 2016, Vietcombank đã từng để xảy ra hàng loạt sự cố tương tự. Đỉnh điểm là tháng 8/2016, hàng loạt chủ thẻ Vietcombank thông báo mất tiền oan như trường hợp chị Hoàng Thị Na Hương mất 500 triệu; anh Vũ Thành Phương mất 17 triệu; chị Lê Thị Quỳnh Nga mất gần 600 đô la Singapore…

Mặc dù khi các sự cố mất tiền trong tài khoản, Vietcombank đã tích cực phối hợp với khách hàng để khắc phục sự cố nhằm "đảm bảo quyền lợi của khách hàng", đồng thời nhiều lần phát đi thông điệp cho rằng, hệ thống quản trị của ngân hàng này vẫn đảm bảo an toàn, các sự cố xảy ra chỉ là do lỗi khách quan mang lại. Thế nhưng dường như điều đó vẫn không đủ để trấn an các khách hàng của Vietcombank.

Mời quý độc giả xem video "Khách hàng Vietcombank liên tiếp bị mất tiền trong thẻ". Nguồn: VTC14.