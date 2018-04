Một chiếc iPhone 7 Plus 32 GB có màu đen nhám với giá hơn 11 triệu đồng đã bị đánh tráo thành mô hình khi vận chuyển từ TP.HCM ra Nha Trang thông qua Giaohangtietkiem.

Thông tin vụ việc iPhone 7 Plus bị đánh tráo khi gửi qua giaohangtietkiem được Kỷ Nguyên Số cho hay:

Sau hàng loạt vụ việc các công ty giao hàng để thất lạc hàng hóa của khách, mới đây vừa có thêm một bạn đọc phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM (plo.vn) về việc bị đánh tráo chiếc iPhone thật thành mô hình khi chuyển hàng qua Công ty Giao hàng tiết kiệm.

Cụ thể, ngày 2/4, anh Lý Hiệp Hào (ngụ Lò Gốm, phường 8, quận 6, TP.HCM) đã gửi một chiếc iPhone 7 Plus đen nhám cho khách từ TP.HCM đi Nha Trang thông qua Công ty Giao hàng tiết kiệm (mã vận đơn S379285.MT12.A2.80095301).

Vào chiều 3/4, đơn hàng của anh Hào đã được giao đến tay khách tại Nha Trang. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hàng hóa bên trong, khách hàng này không chấp nhận lấy với lý do anh Hào đã giao nhầm sản phẩm mà vị khách này đặt. Điện thoại mà vị khách ở Nha Trang muốn mua là chiếc iPhone 7 Plus 64 GB chứ không phải là iPhone 7 Plus 32 GB.

Anh Hào chia sẻ: “Khi khách đòi kiểm tra máy, tôi đồng ý và gọi cho shipper của Giao hàng tiết kiệm kiểm tra quá trình test máy và không cho khách mang hàng ra khỏi chỗ. Tuy nhiên, 10 phút sau khách hàng gọi cho tôi báo là đã giao nhầm sản phẩm”.

Sau khi đã giải thích với khách hàng về sản phẩm nhưng khách vẫn không đồng ý lấy hàng. Anh Hào quyết định thu hồi lại sản phẩm và nhờ nhân viên giao hàng gửi lại về TP.HCM.

“Tôi gọi lại cho anh shipper và báo nếu khách không đồng ý lấy máy thì anh kiểm tra lại thiết bị và gói hàng kỹ rồi gửi lại cho shop” - anh Hào thông tin thêm.

Mãi đến gần một tuần sau, tối 9/4, phía Giao hàng tiết kiệm mới trả hàng về cho anh Hào. Tuy nhiên, vào thời điểm đó anh Hào không có mặt để nhận mà nhờ người nhà nhận giúp. Đến lúc về nhà và mở gói hàng được trả, anh mới phát hiện bên trong là một mô hình chứ không phải chiếc iPhone 7 Plus 32 GB đen nhám trước đó đã gửi. Mô hình được đánh tráo là chiếc điện thoại hoàn toàn không có nguồn, không có tem và IMEI bảo hành.

Theo anh Hào, “Vào tối 9/4, người nhà tôi mới nhận máy vì Giao hàng tiết kiệm trả hàng rất trễ và tôi không có nhà. Đến lúc về nhà cầm gói hàng lên mới thấy nó nhẹ bất thường nên tôi có quay lại video lúc mở gói hàng. Và y như rằng máy đã bị đánh tráo thành một mô hình”.

Sáng sớm hôm sau, ngày 10/4, anh Hào tức tốc chạy lên kho hàng của Giao hàng tiết kiệm ở đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình để khiếu nại tình hình và yêu cầu giải quyết thỏa đáng vấn đề. Tuy nhiên, nhân viên ở đây chỉ hứa hẹn là sẽ giải quyết việc này vào thứ Sáu, thứ Bảy tuần này (tức ngày 14 hoặc 15-4).

Thất lạc hàng hóa, trao nhầm đơn hàng hay chậm trễ giao hàng là việc không thể tránh khỏi và cũng không đơn vị giao hàng nào mong muốn gặp phải. Tuy nhiên, người chịu thiệt thòi hơn hết vẫn thường là khách hàng vì không những bị mất tài sản mà còn tốn thời gian để khiếu nại, cũng như uy tín đối với người mua.