Hồng xiêm khổng lồ, ruột đỏ độc lạ gây sốt thị trường Việt

Gần đây trên chợ mạng xuất hiện nhiều chủ vườn rao bán cây giống hồng xiêm ruột đỏ mới lạ khiến dân tình chú ý. Ảnh chụp màn hình Facebook. Theo người bán, hồng xiêm ruột đỏ có xuất xứ từ Thái Lan. Loại này đã được trồng và nhân giống thành công ở một số tỉnh tại Việt Nam. Ảnh: FB Caygiongnongnghiep. Hồng xiêm ruột đỏ quả thuôn dài, có thể dài 17cm – 20cm, nặng trung bình 400 gram/trái. Ảnh: FB Caygiongnongnghiep. Thậm chí có những quả còn nặng hơn 2kg. Ảnh: San Pedro Scoop. Đặc biệt, bên trong quả hồng xiêm có màu đỏ lạ mắt. Ảnh: Healthy100tips. Về hương vị, hồng xiêm ruột đỏ Thái Lan không quá khác biệt so với loại truyền thống. Ảnh: Playbuzz. Cũng theo các chủ vườn, hồng xiêm đỏ Thái Lan ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, thích hợp với mọi loại đất. Ảnh: Ambergris Caye. Hồng xiêm ruột đỏ cho quả 4 mùa. Từ khi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 5-6 tháng. Ảnh: IndiaMART. Do sự khác biệt về màu sắc nên hồng xiêm ruột đỏ Thái Lan đang thu hút nhiều người đặt mua cây giống về trồng. Ảnh: Printest. Mỗi cây hồng xiêm Thái Lan có giá dao động từ 350.000 - 700.000 đồng/cây, (tùy thuộc vào đời cây hay chiều cao cây giống), đắt gấp 30 lần so với giống hồng xiêm cát Việt Nam 20.000 - 25.000 đồng/cây. Ảnh: Printest. Video: Hồng xiêm ruột đỏ Thái Lan khổng lồ giá đắt gấp 30 lần Việt Nam gây "sốt" thị trường. Nguồn: News1130.

