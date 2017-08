Hoàng Anh Gia Lai: “Lỗi đánh máy” gây sai lệch 118 tỷ

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai đã giải trình chênh lệch giữa Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 do công ty lập và Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét bởi công ty Kiểm toán E&Y.



Do khâu sai sót đánh máy văn bản, HAG đã công bố: “Giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại…”. Do đó, HAG xin đính chính lại là “Giảm lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại…”.

Theo BCTC chưa soát xét, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai lũy kế đến 30/6/2017 là 1.136.915.451.000 đồng. Trong khi theo BCTC đã soát xét, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của HAG là 1.018.832.762.000 đồng, chênh lệch 118.082.689.000 đồng.