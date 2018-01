Hình ảnh đào Nhật Tân giá “chát” xuống phố Hà Nội

Trong tiết trời giá lạnh, đào Nhật Tân vẫn bung nở và theo chân các tiểu thương xuống chợ Quảng Bá. So với mọi năm, đào năm nay vẫn đẹp, tán tròn đều và được rao giá bán khá "chát". Để sở hữu một cành đào đẹp chơi Tết sớm, người Hà Nội cần chi từ 250.000 - 350.000 đồng/cành. Mức giá này so với năm ngoái tăng từ 50.000 - 100.000 đồng/mỗi cành. Theo lý giải của các tiểu thương, sở dĩ giá đào Nhật Tân tăng là vì thời tiết năm nay thất thường, trời lạnh nên hoa nở chậm hơn. Những cành hoa bày bán với giá cao đều là hàng được tuyển chọn kỹ từ nhà vườn. Chị Hoài (một tiểu thương bán hoa đào tại Hà Nội) cho hay: "Đầu mùa cho nên giá đào sẽ cao hơn. Dịp Tết dương giá hoa còn đắt hơn nhiều, 400.000, thậm chí 500.000 đồng/cành". Theo khảo sát tại chợ hoa, tuy số lượng đào cành được bán không nhiều song khá đa dạng, có đủ hai loại đào phai và bích đào. Theo quan niệm xưa, đào có nhiều nụ, hoa nở đều cánh, nếu có cả hoa, nụ và lộc là điều tốt, bởi đó là biểu tượng cho sự đề huề, ấm no của gia đình trong ngày đầu xuân. Đối với nhà phố thì đào cành hợp cắm lọ lộc bình trưng trong phòng khách, hoặc cành nhỏ đặt ở bàn thờ tổ tiên ngày Tết. Theo các tiểu thương, để có đào bán sớm, các nhà vườn đã căn thời gian tuốt lá đào sớm hơn. Tuy giá đào cành đầu mùa cao, song nhiều người dân Hà Nội vẫn sẵn sàng chi tiền mua hoa chơi Tết sớm. Chị Thủy Nguyên (nhà ở khu Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) tâm sự: "Đã thành truyền thống, năm nào gia đình tôi cũng mua hoa đào chơi sớm. Nhìn cành đào trong nhà cảm thấy như Tết đã đến rồi. Chưa kể, đào cành cũng bền không kém nhiều loại hoa, cây cảnh khác nên "đầu tư" một chút cũng không sao".

