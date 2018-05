Hàng loạt khách mất tiền tại Agribank: Phó Thống đốc NHNN nói gì?

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc hàng loạt khách mất tiền tại Agribank thời gian vừa qua cũng như mức độ an toàn thẻ của Việt Nam so với các nước trong ASEAN hiện nay thế nào?, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NNHH) Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngay khi khách hàng có thông tin phản ánh, Agribank cũng đã rà soát và thực hiện khóa 53 thẻ.



“Sau quá trình rà soát, theo báo cáo của Agribank , có 12 khách hàng bị mất tiền. Cập nhật đến ngày hôm nay, Agribank đã thực hiện trả tiền cho 8 khách hàng, số khách hàng còn lại Agribank tiếp tục tra soát để sớm trả tiền cho các chủ thẻ”, bà Nguyễn Thị Hồng cho hay.

Ảnh minh họa.

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, NHNN cũng đã ban hành những văn bản quy định liên quan đến việc phát hành sử dụng thẻ, hay những quy trình xử lý khi xảy ra những việc như mất thẻ hay lộ thông tin… trên cơ sở đề nghị tra soát của chủ thẻ.

Trong chỉ đạo điều hành hằng năm, Thống đốc NHNN cũng luôn đặt trọng tâm việc tăng cường bảo đảm an ninh an toàn trong thanh toán điện tử nói chung và thanh toán thẻ nói riêng, thường xuyên có chỉ đạo để cảnh báo các tổ chức tín dụng quan tâm đến việc bảo đảm an toàn.

“Khi có những vụ việc xảy ra, NHNN đều chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải chủ động phối hợp với khách hàng cũng như các đơn vị liên quan để sớm giải quyết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Đối với Việt Nam hay bất kỳ nước nào khi thực hiện thanh toán thẻ đều có rủi ro. Theo số liệu thống kê của tổ chức thẻ quốc tế Visa và Mastercard, tỉ lệ rủi ro trong thanh toán thẻ của Việt Nam bằng khoảng 1/3 mức rủi ro trung bình của các nước trong khu vực và thế giới, số liệu được báo cáo tại tháng 9/2016.

Tuy nhiên NHNN vẫn thấy nội dung chỉ đạo các tổ chức tín dụng cũng như các đơn vị chức năng của NHNN cần chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao an toàn bảo mật trong thanh toán vẫn là trọng tâm của NHNN trong chỉ đạo điều hành”, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết.