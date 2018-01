Hàng độc “ăn theo” U23 Việt Nam khiến dân tình phát sốt

Gần sát trận chung kết giải U23 châu Á, để ủng hộ chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, hàng loạt dịch vụ cực độc xuất hiện khiến cho thị trường càng thêm sôi động. Đáng chú ý nhất, một thương hiệu decal có tiếng ở Hà Nội cho ra đời dòng sản phẩm gối tựa đầu, tựa lưng, bao đai an toàn, bọc vô lăng nhuộm màu Quốc kỳ Việt Nam vô cùng đẹp mắt. Anh Nguyễn Khánh (chủ thương hiệu Thành Tâm decal) chia sẻ: “Với cờ đỏ, sao vàng, những sản phẩm nội thất ô tô không chỉ độc-đẹp-lạ mà còn mang ý nghĩa về sự tự tôn dân tộc và là nguồn động viên tinh thần lớn lao, đồng hành cùng đội tuyển”. Theo tiết lộ của chủ cửa hàng này, bộ sản phẩm gối tựa và bọc vô lăng... được làm từ chất liệu cao su non và da PU cao cấp. Khách hàng cần chi hơn 2 triệu đồng để sở hữu trọn bộ sản phẩm có 1-0-2 này. Bao đai an toàn cho ô tô được cửa hàng định giá 159.000 đồng/đôi. Bên cạnh đó, bọc vô lăng có giá 399.000 đồng/chiếc, gối tựa đầu là 349.000 đồng/chiếc. Dòng tựa lưng đa dạng hơn về hình dáng như hình vuông, tựa lưng chữ A, mức giá dao động từ 499.000 - 599.000 đồng/sản phẩm. Ngay khi sản phẩm được đưa ra thị trường đã nhận được sự đón nhận của rất nhiều khách hàng. Chỉ trong một ngày mà cửa hàng nhận được hơn 200 đơn hàng. Hiện tại, đơn hàng vẫn tiếp tục tăng và nhân viên tại đây đang nỗ lực hết sức để kịp giao cho khách trước trận chung kết lịch sử của U23 Việt Nam. Một cửa hàng chuyên về phụ kiện điện thoại cũng vừa tung dòng ốp điện thoại in hình quốc kỳ Việt Nam và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Nguồn ảnh: Oops Store Theo đó, giá của những chiếc ốp độc lạ này là 69.000 đồng. Nguồn ảnh: Oops Store

