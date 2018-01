Hàng chục tấn măng được "nhuộm trắng" bằng chất tẩy rửa

Ngày 23/1, Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An), kiểm ta cơ sở măng tươi ở phường Vinh Tân (TP Vinh) do Hồ Khắc Ngọc Tân (27 tuổi) làm chủ.



Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 18 tấn măng tươi cùng với 2 hộp bột màu trắng, được chủ cơ sở thừa nhận là chất tẩy đường dùng để tẩy măng tươi.

Hiện số măng trên đang được cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 17/11/2017, Cảnh sát Môi trường và Chi cục Quản lí Chất lượng Nông - Lâm - Thủy sản tỉnh Bình Thuận đã phát hiện cơ sở làm trắng măng bằng nước tẩy quần áo Javen.

Cơ sở chế biến thực phẩm lên men chua của bà Trương Thị Hiền ở TP Phan Thiết, bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang dùng 5 bình nước tẩy quần áo loại 1 lít để làm trắng măng và một hộp hóa chất màu vàng dùng để “nhuộm màu” cho măng.

Nhà chức trách còn phát hiện 10 thùng nhựa, loại 500 lít đang chứa măng đã tẩy trắng. Bà Hiền không cung cấp được giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời khai nhận, số măng này cung cấp cho thị trường Bình Thuận và trong khu vực.