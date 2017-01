Hãi hùng nước mắm đóng chai có nguồn gốc từ… vựa ve chai

Thu mua chai thủy tinh có nguồn gốc từ các vựa ve chai về, Nguyễn Việt Tiến chiết rót nước mắm không rõ nguồn gốc, pha đường vào, dán nhãn và biến thành nước mắm đóng chai hiệu Phú Hòa sau đó đem đi cung cấp cho nhiều nhà hàng, quán ăn lớn, khách sạn 5 sao…

Ngày 13/1, Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vừa kiểm tra, bắt giữ một vụ sản xuất, kinh doanh nước mắm không rõ nguồn gốc, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, vào ngày 10/1, sau một thời gian trinh sát, công an đã tiến hành kiểm tra nhà số 62 đường Nguyễn Cư Trinh, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, phát hiện ông Tiến đang chiết rót, đóng chai, dán nhãn nước mắm chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Tại đây, ông Tiến sử dụng nước mắm nguyên liệu không nhãn mác, không thời hạn sử dụng, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ông Tiến khai nhận mua nước mắm nguyên liệu từ Kiên Giang về đóng chai có nguồn gốc từ... vựa ve chai và cung cấp cho nhiều nhà hàng lớn tại Cần Thơ. Ảnh: Phương Nguyên

Đoàn kiểm tra xác định ông Tiến vi phạm qui định về an toàn thực phẩm. Cụ thể, cơ sở sản xuất nước mắm không đúng địa chỉ kinh doanh đã đăng ký; dụng cụ chứa, đựng nước mắm (chai thủy tinh) chưa có công bố chất lượng vật liệu chứa sản phẩm phù hợp với qui chuẩn kỹ thuật tương ứng về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, nước mắm là thực phẩm thuộc diện phải công bố phù hợp qui định an toàn thực phẩm nhưng không có giấy phép tiếp nhận công bố phù hợp qui định an toàn thực phẩm.

Tại cơ quan công an, ông Tiến khai nhận mua nước mắm nguyên liệu không nhãn hiệu của một cơ sở sản xuất nước mắm ở Rạch Giá – Kiên Giang. Còn chai thủy tinh được ông Tiến thu mua lại từ một phụ nữ tên Kiều, nguồn gốc của các chai thủy tinh này được bà Kiều thu mua lại từ một số người thu lượm ve chai. Sau khi mua chai về, ông Tiến xúc rửa lại bằng tay, không qua khử trùng, rồi dùng xô, ca nhựa chiết, rót nước mắm từ can nhựa sang chai thủy tinh. Xong công đoạn chiết, rót, ông Tiến đóng nút, dán nhãn và mang đi tiêu thụ.

Ngoài việc chiết rót nước mắm “nguyên chất rởm ” sau khi mua về, ông Tiến còn sản xuất nước mắm theo chất lượng mà khách hàng đặt mua. Cụ thể, nếu khách có yêu cầu tăng độ ngọt thị Tiến pha thêm nước đường vào nước mắm. Toàn bộ qui trình sản xuất nước mắm của Tiến không sử dụng máy móc, thiết bị, chỉ thực hiện bằng tay.

Đặc biệt, theo báo cáo của Công an, số lượng lớn thành phẩm nước mắm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu không rõ ngồn gốc và chai thủy tinh được thu mua từ vựa ve chai này được cung cấp cho nhiều nhà hàng, khách sạn sang trọng trên địa bàn TP Cần Thơ, trong đó có cả nhà hàng – khách sạn 5 sao. Cụ thể, ông Tiến khai và trong cùi hóa đơn tài chính thể hiện ông đã cung cấp sản phẩm cho nhà hàng M.Th., H.C. (huyện Phong Điền), H.S. và một số trường học.

Ngoài các hành vi sai phạm nêu trên, do nghi ngờ nước mắm Phú Hòa không đảm bảo chất lượng nên Công an quận Ninh Kiều đã lấy mẫu nước mắm thành phẩm và nguyên liệu gửi cơ quan chức năng phân tích để có hướng xử lý phù hợp với qui định của pháp luật.