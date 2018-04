Giới trẻ đầu tư hàng hiệu đắt tiền như thế nào là hợp lý?

Vài năm gần đây, việc mua sắm hàng hiệu không còn là điều quá khó khăn với các tín đồ thời trang. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đầu tư hợp lý vào những món đồ đắt tiền. Nếu nhạy bén trong việc lựa chọn, giới trẻ sẽ hiểu được item nào có thể sử dụng lâu, bền hơn và đặc biệt không bao giờ lỗi thời. Áo khoác: Đây là món đồ cần được giới mộ điệu đầu tư. Những chiếc áo khoác hàng hiệu thường tốt hơn trang phục bình dân ở màu sắc, chất liệu vải cùng đường chỉ may tinh tế. Ngoài ra, thiết kế đến từ các nhà mốt nổi tiếng sẽ mang phom dáng khác biệt và sành điệu hơn khi kết hợp cùng trang phục đơn giản. Quần jeans: Những thiết kế hàng hiệu thường có độ co giãn cao, ôm sát cơ thể. Ngoài ra, mẫu quần jeans đắt tiền khi giặt hấp sẽ không bị phai màu, mất phom dáng ban đầu. Đó chính là lý do các tín đồ thời trang nên đầu tư vào một chiếc quần jeans để có thể sử dụng lâu hơn. Đầm cocktail dự tiệc: Cocktail dress là mẫu đầm ôm sát ngực với chiều dài ngang hoặc trên đầu gối. Thiết kế phù hợp với những buổi tiệc tối nhẹ nhàng. Việc mua sắm hàng hiệu sẽ giúp các cô gái trông quyến rũ hơn khi váy có phom dáng vừa vặn cơ thể, đường cắt may chỉn chủ không có dấu vết thừa chỉ. Ngoài ra, các sản phẩm đến từ thương hiệu quốc tế sẽ có chi tiết đính kết cầu kì, sành điệu giúp phái nữ nổi bật hơn. Sneakers: Giày thể thao được xem là món đồ không thể thiếu trong tủ phụ kiện của những người yêu thời trang. Sneakers cũng là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người thường xuyên di chuyển. Đừng cố gắng gò bó bản thân bằng những mẫu giày rẻ tiền với phom dáng cứng, không hỗ trợ miếng lót hút ẩm, phần mũi ôm sát. Điều này phần nào sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đôi chân. Kính mát: Giới trẻ có thể diện trang phục đến từ các thương hiệu bình dân, nhưng tuyệt đối không nên chọn kính mát rẻ tiền. Sử dụng một thiết kế kém chất lượng sẽ gây nhiều tác hại nguy hiểm. Những hóa chất nhuộm màu tròng kính không cản được tia UV, ảnh hưởng xấu lên đôi mắt.

