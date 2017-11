Giỏ hoa quả ngoại nhập đắt hàng ngày 20/11

Trong những năm gần đây, hoa quả nhập ngoại được rất nhiều phụ huynh lựa chọn làm để tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Năm nay, mặt hàng này lại đắt như tôm tươi, nhiều nơi khách phải đặt trước từ 4 – 5 hôm để tránh tình trạng "cháy" hàng.

Ảnh: FB Phuong Tam Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, chiều tối qua (15/11), chị phải chạy xe tới cửa hàng hoa quả nhập ngoại trên Phố Huế để đặt trước 3 giỏ hoa quả làm quà tặng 20/11 cho cô giáo của con gái mình. Theo chị Linh, đây là món quà khá mới mẻ, vừa sang trọng lại cực kỳ thiết thực. Ảnh: FB Phuong Tam

Trao đổi với Kiến Thức, chủ cửa hàng hoa quả nhập ngoại ở Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, với các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thì dịp 20/11 này, họ ưu tiên chọn các giỏ hoa quả ngoại làm quà tặng thầy cô .

Giá các giỏ hoa quả ngoại dao động từ 350.000 đến 2.000.000 đồng/giỏ, phụ thuộc vào các loại quả mà khách chọn có xuất xứ từ đâu, trọng lượng ra sao. Quả càng đắt tiền thì giá trị giỏ quà theo đó cũng tăng lên.

Cụ thể, giỏ trái cây giá dưới 1 triệu đồng có thể chọn: lê nâu Hàn Quốc, táo Envy New Zealand, cam vàng, nho Xanh Autumn... Còn loại giỏ hoa quả ngoại làm quà tặng có giá từ 1 - 2 triệu đồng có thể chọn: kiwi New zealand, táo Queen New Zealand, cam cara Úc, nho đen không hạt và táo xanh của Mỹ... kẻm theo hoa và thiếp.

Theo lời chủ cửa hàng hoa quả, nhu cầu mua hoa quả làm quà tặng bắt đầu tăng lên khoảng vài ngày gần đây, song thường đông nhất là sát ngày 20/11. Hiện cả 6 cửa hàng nằm trong chuỗi hệ thống cửa hàng của chị phải thông báo giỏ quà giá dưới 1 triệu đã hết hàng, chỉ còn loại giỏ quà đắt hơn.

Tương tự, nhân viên cửa hàng chuyên bán hoa quả sạch trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cho hay, năm nay chủ cửa hàng có đưa ra chương trình làm giỏ hoa quả để phụ huynh mua làm quà tặng thầy cô, mức giá dao động trên dưới 600.000 đến 1.200.000 đồng/giỏ. Tất cả các giỏ hoa quả đều áp dụng có tặng kèm thiệp chúc mừng.