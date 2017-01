'Giấc mộng vua Trần': 200 triệu mua địa lan huyền thoại chơi Tết

Huyền thoại loại lan trong giấc mộng vua Trần

Sau mấy tiếng đồng hồ lái xe từ Hà Nội lên Sapa (Lào Cai), bước xuống xe để vào vườn lan bạt ngàn ở xã Tả Phìn, anh Nguyễn Minh Tuệ, một đầu mối buôn hoa lan lớn ở Hà Nội vừa đi với giới thiệu với một vị khách thuộc hàng đại gia ở Hà Nội về loại địa lan kiếm Trần Mộng chỉ duy nhất trồng được trên vùng đất Sapa này.

Anh Tuệ kể, địa lan Trần Mộng đã xuất hiện trên thị trường nhiều năm nay. Tên của đầy đủ của loại lan Trần Mộng này là địa lan kiếm Trần Mộng, thuộc chi họ lan, lá nhiều và dài, lả lướt, nhọn đầu nhìn khá đẹp. Riêng hoa có màu xanh ngọc và xanh vàng khác biệt hoàn toàn so với các loại lan khác. Đặc biệt, những cành hoa dài cả mét với khoảng 30-40 hoa nở cùng một thời điểm nhìn sẽ giống như những ánh sao rơi, giúp mọi người cảm thấy sự thanh bình trong những ngày đầu năm.

Địa lan Trần Mộng trên nhà vườn ở Sapa đang chuẩn bị chuyển về cho khách trưng Tết.

Loại hoa này trở nên huyền thoại là vì chúng là loại hoa xuất hiện trong giấc mộng vua Trần. Anh Tuệ cho hay, trong giới trồng lan Trần Mộng vẫn truyền tai nhau câu chuyện vua Trần Anh Tông trong một đêm ngủ mộng đã thấy mình được chiêm ngưỡng một loại địa lan lạ, hoa màu xanh vàng (giống như màu mạ non), nhìn rất đẹp và thơm. Trong ngày hôm đó, sau khi tỉnh giấc, vua Trần Anh Tông được dâng tiến một chậu địa lan giống hệt với loại lan đã xuất hiện trong giấc mộng của mình.



“Kể từ đó, loại lan quý ở trên Sapa trồng hiện nay được đặt tên là địa lan Trần Mộng hay còn gọi là giấc mộng vua Trần”. Anh Tuệ nói và cho biết, loại lan này chỉ trồng được duy nhất trên vùng đất Sapa vì khí hậu và địa hình phù hợp, những nơi khác trồng nhưng hoa không đẹp hoặc không ra hoa.

Song, để trồng được loại hoa này cũng không hề dễ dàng gì. Chỉ vào chậu lan đang có điểm 1-2 cành hoa, anh Tuệ kể tiếp, địa lan Trần Mộng là loại cây ưu ấm, trời càng ấm thì cây càng phát triển mạnh. Thế nhưng, lại chúng lại xung khắc với thời tiết quá nóng hay quá lạnh bởi ở hai loại thời tiết này lan sẽ hay bị chết, còi cọc.

Theo đó, người trồng lan phải kết hợp rất nhiều yếu tố từ thời tiết, phân bón cho tới cách chăm sóc. Và để có chậu lan đẹp như vậy, người trồng lan thường gửi trồng trong nhà dân (những vùng có khí hậu thích hợp) theo số lượng vài khóm lan một nhà.

Đến gần Tết Nguyên đán, người trồng lại đi vào nhà dân đánh lan chuyển xuống dưới chân núi bắt đầu chăm sóc, đồng thời để kìm cho hoa nở đúng dịp Tết.

Để sở hữu được một chậu lan Trần Mộng đẹp, khách phải bỏ ra cả trăm triệu đồng. Thậm chí, nhiều đại gia mê loại lan này còn chi tới 200 triệu đồng.

Đại gia xếp hàng chờ mua



Anh Tuệ cho biết, dù đã xuất hiện trên thị trường từ mấy năm trở lại đây nhưng loại địa lan vẫn chưa hết sốt, các đại gia vẫn xếp hàng đặt mua. Theo đó, giá địa lan Trần Mộng cũng càng ngày càng đắt đỏ.

Đơn cử, năm ngoái địa lan Trần Mộng hoa màu vàng xanh thường được bán với giá 900.000-1.000.000 đồng/cành (chậu lan sẽ đếm cành hoa để tính tiền, chậu càng nhiều cành giá càng cao), hoa màu xanh ngọc giá 1,8-2 triệu đồng/cành thì năm nay giá đã tăng lên 15%.

“Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết ấm nóng hơn những năm trước nên hoa lan Trần Mộng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, hoa ít hơn và không đẹp bằng năm ngoái. Do đó, giá hoa đang được các nhà vườn chào bán tăng 15% so với năm ngoái”, anh Tuệ nói.

Song, bất chấp giá cả có tăng hơn, khách hàng vẫn đua nhau đặt mua lan Trần Mộng để về trưng Tết. Anh cho hay, hôm qua chỉ ngồi khoảng 1 tiếng đồng hồ đã có tới 6 khách đặt mua lan Trần Mộng, trong đó, khách đặt ít nhất là 2 chậu, khách đặt nhiều lên tới 4 chậu, mỗi chậu khách yêu cầu thấp nhất giá cũng tầm 25 triệu, khách sang còn đặt chậu 50 triệu.

Hôm nay, một vị đại gia người Thái Bình vì mê đắm vẻ đẹp của lan Trần Mộng còn chi 200 triệu đồng để mua 4 chậu lan này về trưng Tết (chưa tính tiền chậu và đế), rồi bỏ công bỏ việc đích thân lái xe lên vườn lan để chọn những gốc lan đẹp nhất, chồng tiền tươi đặt cọc, dặn anh đến tầm 20 tháng chạp thì chở lan về.

Ghi nhận tại một số vườn địa lan Trần Mộng trên Sapa vào những ngày giáp Tết Nguyên đán này, các chủ vườn đều cho biết, những chậu địa lan kiếm Trần Mộng giá trên 100 triệu đều đã có chủ. Thậm chí, chủ nhân của những chậu lan siêu đắt đỏ này còn đặt hàng cách đây 3-4 tháng trời.

Còn những chậu lan 50-80 triệu, mấy ngày nay cũng được các đầu mối hoa ở dưới Hà Nội điện lên hoặc lên tận nơi đặt cọc giữ hoa. Tại vườn giờ đa phần chỉ còn loại lan Trần Mộng giá dưới 40 triệu.

Các khách lấy lan đều yêu cầu tầm từ 10-15 tháng Chạp, lan Trần Mộng sẽ được chuyển lên xe ô tô về Hà Nội hay đi các tỉnh. Bởi, lấy sớm sợ không chăm sóc được, lan sẽ không bung nở và tỏa hương được đúng dịp Tết. Lấy hoa vào tầm 15 tháng Chạp, lan đã bắt đầu bung nở, đến Tết các cành sẽ nở hết và kéo dài khoảng 1 tháng thì tàn, anh Thuận, một người trồng hoa lan Trần Mộng ở Tả Phìn cho biết.