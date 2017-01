Giá vàng hôm nay tăng vọt, USD giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 13/1 chứng kiến mức tăng kỷ lục trong suốt 7 tuần qua. Cụ thể, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.195 USD/ounce, cao hơn 133 USD/ounce so với đầu năm 2016.

Theo nhận định của các chuyên gia, giá vàng đã tăng mạnh trở lại do USD giảm và dòng tiền quay trở lại tìm kiếm kênh đầu tư an toàn.

Giá vàng trong nước hôm nay có mức tăng so với phiên giao dịch trước. G iá vàng trong nước tăng 150 ngàn đồng so với cuối giờ phiên liền trước lên phổ biến ở mức: 36,55 triệu đồng/lượng (mua) và 36,70 triệu đồng/lượng (bán).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,350 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,650 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC niêm yết giá vàng ở mức: 36,57 triệu đồng/lượng (mua) và 36,65 triệu đồng/lượng (bán).

Trên thị trường trong nước sáng 13/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.161 đồng, giảm 3 đồng so với phiên liền trước.

Sáng nay, các ngân hàng như Vietcombank và VietinBak niêm yết giá USD ở mức: 22.535 đồng/USD - 22.605 đồng/USD. Ngân hàng BIDV niêm yết giá USD là: 22.530 đồng/USD - 22.600 đồng/USD.

Ghi nhận trên thị trường thế giới sáng nay, tỷ giá USD giảm mạnh. Tính đến đầu phiên giao dịch ngày 13/1 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,28% xuống 101,45 điểm, cách khá xa so với đỉnh cao 15 năm vừa ghi nhận hôm 4/1: 103,82 điểm.

USD giảm mạnh so euro xuống: 1 euro đổi 1,0614 USD và giảm so với yen Nhật xuống: 114,67 yen đổi 1 USD. USD giảm mạnh so với bảng Anh xuống: 1,2160 USD đổi 1 bảng Anh.