Giá gas tăng thêm 28.000 đồng/bình

Thông báo điều chỉnh giá gas vừa được các doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu gas như Pacific, City... phát đi chiều nay, 31/1.

Nguyên nhân tăng giá được doanh nghiệp lý giải trong thông báo là do giá hợp đồng (giá CP) giao tháng 2 tiếp tục đà tăng mạnh. Theo đó, giá CP do Công ty Dầu khí Ả rập Saudi chốt cuối tháng 2 là 555 đô la Mỹ/tấn, tăng 90 đô la Mỹ/tấn so với tháng 1.

Giá gas bán lẻ theo đó sẽ được đẩy lên ở mức phổ biến 340.000 - 360.000 đồng/bình 12kg. Loại bình 45kg và 50kg lần lượt lên mức 1,3 triệu đồng và 1,45 triệu đồng/bình.

Tháng trước, giá gas bán lẻ trong nước đã tăng mạnh ở mức 21.000 đồng/bình 12kg, đẩy giá gas lên mức 310.000 - 325.000 đồng/bình.

Như vậy, sau một năm duy trì dưới mức 300.000 đồng/bình 12kg, giá gas từ đầu năm 2017 đến nay liên tiếp tăng.