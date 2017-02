Gần 500 chuyến bay bị chậm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn 6 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ 29 tháng Chạp đến 4 tháng Giêng, tức 26-31/01 vừa qua), các hãng hàng không thực hiện 4.781 chuyến bay, trong đó có 485 chuyến bay chậm (chiếm 10,1%) giảm 3,3 điểm so với cùng kỳ Tết Bính Thân 2016.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Jetstar đứng đầu về chậm chuyến với 27,8%, Vietjet đứng thứ 2 với 9,5% và Vietnam Airlines có số chuyến bay chậm chuyến thấp nhất với 4,9%.

Lý giải về nguyên nhân chậm hủy chuyến, theo ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam là do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng chiếm 4,7%; quản lý, điều hành bay là 0,2%; hãng hàng không chiếm 15,9%; thời tiết 0,6%; tàu bay về muộn chiếm tỷ lệ cao nhất lên tới 77,5%; lý do khác 1% và 18 chuyến hủy (chiếm 0,4%) không thay đổi so với cùng kỳ Tết năm trước.

Theo đại diện Vietnam Airlines , trong 6 ngày cao điểm nhất từ 26-31/1 (tức là từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng), Vietnam Airlines thực hiện tổng số 2.145 chuyến bay, trong đó ngày cao nhất đạt 470 chuyến bay. Chỉ số khai thác đúng giờ (OTP) đạt 95,1%, tăng gần 6 điểm so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay.

“Hãng đã huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo phục vụ các hành khách đi lại trong ngày, không để hành khách phải chờ tại sân bay sang ngày hôm sau. Hãng cũng đã thực hiện điều hành linh hoạt, sẵn sàng nguồn lực tàu bay để hủy 12 chuyến bay chuyển sân (chuyến bay không chở khách được đưa đến để đón khách ở sân bay cao điểm), góp phần giảm tải cho các đầu sân bay mà không ảnh hưởng đến việc phục vụ hành khách,” đại diện Vietnam Airlines cho biết thêm.

Bên cạnh đó, báo cáo của Cục Hàng không cho thấy, tổng sản lượng hành khách, hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt 10.300 lần hạ cất cánh (tăng 12,1%); hơn 1,47 triệu hành khách (tăng 20,3%) và 9.400 tấn hàng hóa (tăng 28,2%) so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán 2016.

Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam có kế hoạch tăng 1.270 chuyến bay thương mại nội địa từ ngày 16/01-12/02 (2 tuần trước và sau Tết) để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán (tăng 8,5% so với lịch bay thường lệ).

Theo đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tăng 380 chuyến, lượng ghế cung ứng đạt 76.758 ghế (tăng 6,3%). Vietjet Air tăng 560 chuyến, lượng ghế cung ứng đạt 100.800 ghế (tăng 8,9%). Jetstar Pacific tăng 330 chuyến, lượng ghế cung ứng đạt 59.400 ghế (tăng 12,7%).

Trong giai đoạn từ 29 tháng Chạp đến 4 tháng Giêng, tức 26-31/01, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 669.000 khách và 2.400 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 15,6% về hành khách và 23,6% về hàng hóa so với tết 2016.

Cụ thể, Vietnam Airlines có 175.000 hành khách (tăng 2,1%), Jetstar Pacific đạt 103.000 khách, tăng (27%), Vietjet Air có tỷ trọng hành khách nội địa cao nhất với 209.000 khách (tăng trưởng 22,2%).

Ngoài ra, trong 6 ngày Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiếp nhận 2.114 chuyến bay đi và 2.094 chuyến bay đến, trung bình đạt 700 chuyến bay đi/đến hàng ngày. Sản lượng thông qua đạt 593.000 lượt hành khách (tăng 15%) và 3,3 nghìn tấn hàng hóa (tăng 63%) so cùng kỳ năm trước.

“Tình hình an ninh, an toàn trong hoạt động vận chuyển hàng không và trật tự tại các cảng hàng không, sân bay trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán về cơ bản được đảm bảo, không có bất kỳ vụ việc lớn gây uy hiếp an toàn, an ninh hàng không cũng như an ninh trật tự tại địa bàn,” lãnh đạo Cục Hàng không nhấn mạnh.

Với lĩnh vực đường sắt, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tổng số chuyến tàu phục vụ tính từ ngày 25-31/01 (từ ngày 28 đến mùng 4 Tết) là 401 chuyến tàu khách và 302 chuyến tàu hàng. Tổng số khách đi tàu là 200.616 lượt hành khách, đạt 69,44% so với cùng kỳ năm 2016; sản lượng hành khách luân chuyển đạt 102,467 triệu hành khách.km, bằng 90,95% so với cùng kỳ năm 2016.