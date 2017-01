Du xuân lên đỉnh Bà Nà ngắm đào chuông

Đào chuông là loài hoa đặc trưng của Bà Nà. Cái tên “đào chuông” bắt nguồn từ màu sắc và hình dáng của hoa, khi nở rộ từng chùm, hoa giống như chùm chuông nhỏ màu hồng đậm treo lủng lẳng duyên dáng trên cành.

Hoa đào chuông thường chỉ sinh sống ở độ cao 1400m trở lên. Cây mọc rải rác dưới tán rừng rậm nhiệt đới, nơi mưa ẩm núi cao, đôi khi tập trung thành từng đám. Nhưng không phải cứ nơi nào núi cao mây phủ là có đào chuông. Giống hoa chỉ nở về mùa xuân này thuộc loại quý hiếm nằm trong mức độ đe dọa bậc R (Rare). Vậy nên, thấy đào chuông, được ngắm đào chuông cũng là một điều may mắn khi Tết đến Xuân về.

Tuy nhiên, tạo hóa lại đặc biệt ưu ái Bà Nà, bởi thổ nhưỡng và khí hậu trên đỉnh cao 1487m là điều kiện lý tưởng để tạo nên những bông đào chuông (còn có tên Trợ Hoa) với sắc hồng đậm, nhạt mà các nơi khác không thể có được. Khi khu du lịch hình thành, người Bà Nà đã mang những cây đào chuông về nhân giống khắp Bà Nà Hills, để tạo nên một “đặc sản” trên đỉnh núi Chúa mỗi mùa Xuân.

Cũng giống hoa đào miền Bắc, hoa mai của miền Nam, đào chuông biểu trưng cho Tết đến xuân về trên vùng núi Chúa. Sắc hồng thắm của đào chuông đem đến cho Bà Nà một mùa xuân đẹp lạ lùng, nhiều xúc cảm. Trong cái lạnh ngày đầu năm mới, những cánh đào chuông nhỏ bé rung lên trong gió núi, ấm áp lạ kỳ.

Màu hồng thắm của đào chuông mang theo hơi ấm mùa xuân thanh khiết đến những không gian tâm linh trên đỉnh Bà Nà như đền Lĩnh Chúa Linh Từ, chùa Linh Phong Tự, Trú Vũ Đài, Trú Vũ Trà Quán… Ngắm đào chuông nở ở chốn linh thiêng, thấy lòng tĩnh lại, vô ưu.

Bên những khối kiến trúc Pháp cổ kính của Bà Nà Hills, thấy đào chuông rực hồng, ngỡ như vừa lạc bước vào một khu rừng những ngày đầu xuân, khi lộc non vừa bật khỏi cành khô, và những chùm hoa e ấp ngậm sương mai.

Đào chuông mang ý nghĩa của sự may mắn, tài lộc và còn tượng trưng cho người quân tử và sự chân thành. Đến Bà Nà Hills du xuân, ngắm loài hoa mỗi năm chỉ nở một lần từ tháng 1 đến tháng 2, cũng là một cách thú vị để vừa thư giãn tâm trí, vừa rước thêm tài lộc, vận may cho năm mới nhiều may mắn.

Ngoài ra, trong dịp Tết này, đến Bà Nà Hills du khách còn được tham dự Lễ hội Carnival tưng bừng, rộn rã. Bắt đầu từ 28/1 (tức mồng 01 Tết Đinh Dậu), carnival sẽ đem đến một mùa xuân đậm sắc màu văn hóa với những màn diễu hành vui nhộn của đoàn nghệ sỹ châu Âu.

Có sắc hồng của đào chuông và những màu hoa đặc trưng khác trên đỉnh Bà Nà, có đủ âm thanh và cả những sắc màu văn hóa châu Âu rộn ràng từ lễ hội carnival đường phố, cùng với những món ngon của đa dạng ẩm thực từ hệ thống các nhà hàng trong khu du lịch, du Xuân trên đỉnh Bà Nà là một trải nghiệm lạ và độc đáo nên thử trong mùa lễ hội đầu năm mới.