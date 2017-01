Du xuân 3-4 ngày ở đâu với chi phí 5 triệu đồng?

Mỗi dịp Tết đến xuân về, du xuân sau Tết trở thành dịp để mọi nhà đi du lịch ngắm cảnh xuân, đồng thời cầu may mắn, bình an cho dịp năm mới. Vì thế, câu hỏi đi du xuân ở đâu cho phù hợp mà tiết kiệm, với chi phí chỉ dưới 5 triệu đồng khiến ai cũng quan tâm.



Theo chị Lê Lương - hướng dẫn viên du lịch có kinh nghiệm hơn 6 năm tư vấn: “Trước khi xác định địa điểm đi du xuân sau Tết thì du khách nên định hình rằng mình và gia đình mình sẽ đi theo tour hay tự túc để có những kế hoạch đặt tour hay chọn lịch trình đi phù hợp với nhu cầu. Tùy thuộc vào sở thích cũng như điều kiện tài chính, vị trí, mà các bạn lựa chọn hình thức phù hợp nhất. Với khoảng 5 triệu đồng, du khách vẫn có thể chọn được nhiều tour nội địa và nước ngoài”.

Ảnh minh họa.

Cũng theo chị Lương thì với tâm lý truyền thống của người Việt Nam, vãn cảnh chùa chiền luôn là điểm đến được nhiều người lựa chọn cho những tour du lịch đầu năm. Nếu là người bận rộn, không thích đi xa, đi nhiều bạn có thể tham khảo một số địa điểm du xuân cầu tài lộc, may mắn đầu năm gần Hà Nội như: Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là một trong những địa điểm rất quen thuộc với mỗi người dân miền Bắc dịp đầu năm. Đi Chùa Hương bạn và người thân hoàn toàn có thể chủ động được lịch trình đi với chi phí không hề tốn kém bởi nó rất gần trung tâm thành phố Hà Nội. Với số tiền 5 triệu đồng bạn cũng có thể lựa chọn tour 2 ngày du xuân đầu năm đến chùa Bái Đính (Ninh Bình) với phương tiện di chuyển bằng ô tô.



Khu di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) cũng là một địa điểm du xuân lý tưởng và đầy ý nghĩa tâm linh. Đây là nơi hội tụ đông đủ người dân đến từ khắp nơi đến dâng hương và cầu phúc cả năm cho gia đình. Thời điểm đi thích hợp nhất là từ ngày mồng 10 Tết.



Ngoài những địa điểm du xuân ven Hà Nội, bạn có thể tham khảo một số gợi ý tour du xuân các tỉnh trong và ngoài nước khác. Theo khảo sát tại nhiều công ty lữ hành, giá tour cho hành trình đi Tour du xuân Tết 2017: Tour du lịch Hà Nội - Đà Nẵng - Hội An, 4 ngày 3 đêm khởi hành từ Hà Nội, xuất phát từ mùng 5 Tết. Đi tour này, du khách có thể du xuân cầu may tại các chùa lớn nổi tiếng ở Đà Nẵng như chùa Linh Ứng... tản bộ đầu xuân tại phố cổ Hội An... cũng rất thú vị. Giá vé một tour chỉ từ 4,3 – 5 triệu đồng/người (di chuyển bằng ô tô). Sihanouk Ville – Bokor – Phnom Penh (4 ngày 3 đêm) khởi hành từ Hà Nội, dao động từ 4.790.000 - 5.000.000 đồng/người (phương tiện di chuyển ô tô và ở khách sạn 4 sao ). Tour du lịch Lào (5 ngày, 4 đêm), khởi hành từ Đà Nẵng đi Lao Bảo - Savanakhet - Viêng Chăn có giá từ 4,3 – 5 triệu đồng/người (di chuyển bằng ô tô).

Bên cạnh đó, một trong những thuận lợi mà bạn có thể tận dụng đó là dịp Tết Nguyên đán là thời điểm bạn có có thể “săn” được những tour giảm giá. Ví dụ, năm nay, tour đến Quế Lâm, Trung Quốc chỉ còn 4,9 triệu đồng/người, bao trọn gói 4 ngày 3 đêm với hành trình khởi hành từ Hà Nội (di chuyển bằng máy bay) vào các ngày mùng 2, 4 Tết, giảm 15% so với năm ngoái...

Trong trường hợp bạn và gia đình đi du lịch tự túc thì cần tranh thủ đặt vé tàu xe, máy bay, phòng khách sạn càng sớm càng tốt để có được tấm vé tốt nhất với giá thành phải chăng, tránh tình trạng bị làm giá, giá trên trời.

Riêng phòng khách sạn, quý khách phải lưu ý đến trường hợp hết phòng để có kế hoạch tìm chỗ thay thế. Kinh nghiệm cho thấy việc đặt phòng tại những khách sạn nhỏ thì khả năng còn phòng sẽ cao hơn so với những khách sạn hạng sao.