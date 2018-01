Đột nhập trang trại gà chân khủng chưa Tết đã "cháy hàng"

Trại gà Đông Tảo Quynh Thanh là một trong những trang trại gà Đông Tảo lớn của xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên với số lượng gà Đông Tảo thuần chủng - loại gà có cặp chân “siêu khủng” - cung cấp ra thị trường lên đến hàng trăm con/năm. Chia sẻ với Kiến Thức, chủ trang trại gà Đông Tảo Quynh Thanh cho biết, hiện trang trại có khoảng 200 con gà Đông Tảo thuần chủng cung cấp cho thị trường dịp Tết Nguyên Đán 2018 tới. Đây đều là gà tuyển chọn, trong đó có phân nửa đã được khách hàng đặt trước để làm quà biếu, chờ gần Tết mới đến bắt. Nhiều người sợ hết nên đã đặt từ đầu tháng 11 âm lịch. Theo chủ trang trại, hầu hết những khách hàng đặt gà Tết trước đều là khách quen, còn hàng ngày trang trại vẫn đón thêm nhiều khách lẻ cũng như các nhà hàng trong tỉnh và ngoại tỉnh đặt mua. Hiện với gà thịt, trại gà Đông Tảo Quynh Thanh bán giá từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng/ kg, loại rẻ hơn có giá từ 200.000 đến 250.000 đồng/kg. Trung bình loại gà này có trọng lượng khoảng 3,5 - 4 kg. Với những con có hình dáng đẹp, chủ trang trại không bán theo cân nặng mà bán theo con với giá từ 1.7 - 3 triệu đồng/con. Một số con được giá, chủ trại gà bán 4 - 5 triệu đồng/con cho khách làm quà biếu dịp Tết. Một con gà Đông Tảo thuần chủng, loại chân sần sùi được chủ trại gà Quynh Thanh bán với giá 3 triệu đồng. Chủ trại gà Quynh Thanh cho biết, loại gà Đông Tảo chân khủng được ưa chuộng khoảng vài năm về trước. Thời điểm đó giá bán mỗi con gà lên đến 5 - 7 triệu là chuyện bình thường. Tuy nhiên, một năm trở lại đây, giống gà Đông Tảo dạng chân tròn, vẩy rồng được thịnh hành và được bán với giá cao hơn. Chủ trại gà Quynh Thanh bắt con gà Đông Tảo chân sùi cho khách hàng xem. Chân gà Đông Tảo to, có nhiều vảy thịt, cụm đế và ngón cũng to, màu sắc hài hòa và đều... Còn đây là những con gà có giá từ 1,7 - 2,5 triệu đồng/con đã được khách hàng đặt mua để làm quà biếu, chờ gần Tết mới đến bắt. Cũng theo chủ trại gà Quynh Thanh, gà Đông Tảo có giá trị cao nhưng sức đề kháng lại thấp hơn so với gà thông thường. Do đó, người nuôi phải đầu tư rất nhiều công sức, kỹ thuật và thời gian, chỉ cần một thay đổi nhỏ từ thời tiết, gà có thể đổ bệnh hoặc chết rất nhanh. Do vậy các trang trại thường tự sản xuất và ấp gà con. Những con giống đẹp sẽ được chọn để nuôi phục vụ bán Tết, những con kém chất lượng sẽ được nuôi thương phẩm, bán lấy thịt khi đủ lớn. Một cặp chân gà Đông Tảo "khủng" nặng gần 1kg được chủ trang trại đem ngâm rượu. Video "Làm giàu từ giống gà chân voi". Nguồn: VTC16.

