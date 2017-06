“Đốt” hàng chục tỷ một tháng, nữ đại gia Việt khiến ai cũng “ngả mũ“

1. Khánh My: tiêu hàng chục tỷ một tháng

Khánh My không còn xa lạ gì với showbiz khi cô được biết đến nhiều với những màn khoe của cực kỳ sốc. Chỉ trong vòng một tháng, Khánh My đã chi đến hàng chục tỉ đồng khiến công chúng choáng váng. Dù sự nghiệp diễn xuất hay người mẫu vẫn chưa thực sự để lại ấn tượng sâu đậm. Ảnh: chieu-cao.net. Khánh My từng chứng tỏ mức độ chịu chi của mình khi khoe siêu xe hàng tỷ đồng của một thương hiệu đắt giá hàng đầu vừa mua tại Mỹ. Đáng chú ý, Khánh My đã mua chiếc xe chỉ sau vài ngày bày tỏ mong muốn. Ảnh: chieu-cao.net. Mặc dù khá ít hoạt động nhưng khả năng tài chính của Khánh My không hề thua kém bất cứ một sao Việt tầm cỡ nào. Cô khiến nhiều người phải ganh tị khi xuất hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới ở một vị trí dành cho những bậc đại gia, danh tiếng lẫy lừng. Chỉ tính sơ số tiền mà Khánh My "sắm sửa" cho chuyến sang Anh Quốc tham dự "Victoria’s Secret Fashion Show 2014" đã lên đến chục tỷ. Ảnh: chieu-cao.net. Trong sự kiện này, Khánh My còn được đưa đón bằng xế sang, ngồi cùng những nhiếp ảnh gia, stylist, chuyên viên trang điểm nổi tiếng và tham dự tiệc VIP cùng các "thiên thần" của Victoria's Secret. Ảnh: Internet. Bên cạnh đó, theo báo Dân Việt đưa tin, người đẹp showbiz từng mạnh tay bỏ ra một số tiền cực lớn để thực hiện một dự án phim với nam diễn viên Mã Đức Chung. Ngoài ra, Khánh My cũng nhiều lần khoe nhà triệu đô với nội thất cực kỳ sang trọng khiến nhiều người phải trầm trồ. Ảnh: NĐT. 2. Lý Nhã Kỳ: Xuất hiện tại với những phục trang trị giá trên chục tỷ

Lý Nhã Kỳ nổi tiếng đa phần là bởi sự giàu có rất xa hoa, mức độ chịu chơi khó có ai sánh kịp cũng như là một “hằng hà xa số” các đồ hàng hiệu rất đáng giá bằng cả gia tài. Ảnh: chieu-cao.net. Lý Nhã Kỳ đã từng tiết lộ cô đã sở hữu được một biệt thự rộng và sang trọng với màu trắng chủ đạo và một căn biệt thự hoành tráng nằm ở tại quận 7, thuộc khu đô thị Him Lam, tại TP.HCM. Ảnh: chieu-cao.net. Không những sở hữu những biệt thự rất đẹp và sang trọng, cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ đã chính thức cho ra mắt trước công chúng một cửa hàng thời trang Lynk vào tháng 3 năm 2013, sau một thời gian ấp ủ về một phong cách thời trang cho riêng mình. Ảnh: chieu-cao.net. Mỗi lần cô xuất hiện, Lý Nhã Kỳ liên tục gây sốc cho giới dư luận với những bộ cánh “hàng hiệu”. Có lẽ trong giới showbiz Việt,thì không có ngôi sao nào có thể xài nhiều hàng hiệu như là Lý Nhã Kỳ. Ảnh: chieu-cao.net. Chỉ tính riêng những bộ trang phục (bao gồm những phụ kiện) được báo chí nhắc tới, từ tháng 3/2013 tới tháng 10/2013, Lý Nhã Kỳ đã chi đến khoảng 35 tỷ đồng để mà mua sắm. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn đã sở hữu một bộ trang sức có tên là “Vườn hồng” và có giá đến 10 tỷ đồng. Ảnh: chieu-cao.net. Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp: mua siêu xe 1,3 triệu USD

Nói đến dòng xe siêu sang xuất xứ từ Anh quốc, người ta không thể không nhắc đến chiếc Phantom của bà Dương Thị Bạch Diệp - GĐ Công ty Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Diệp Bạch Dương. Đây là chiếc xe Rolls Royce Phantom đầu tiên về Việt Nam và là chiếc xe duy nhất đặt hàng trực tiếp chính hãng. Ảnh: Vietnamnet. Để có chiếc xe này, bà Diệp đã phải bỏ ra 2,3 triệu USD, trong đó giá tiền đặt mua xe gần 1 triệu USD, còn 1,3 triệu USD là tiền các loại thuế. Sau đó, bà Diệp còn gây choáng khi sở hữu biển số siêu độc 77L-7777. Ảnh: Vietnamnet. Dư luận đồn rằng, biển số này của bà có giá trị bằng 2 cái sân tennis. Tại thời điểm đó, siêu xe Phantom của bà Bạch Diệp là chiếc ôtô đắt nhất Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet. 3. Nguyễn Thị Liễu: tổ chức siêu đám cưới 20 tỷ, đập nhà 137 tỷ đồng

Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi tổ chức siêu đám cưới cho con trai vào tháng 3/2012. Quy mô hoành tráng của đám cưới đã khiến bao người phải “choáng” vì sự giàu có của nữ đại gia này, với 100 ô tô rồng rắn trong đó có hàng chục siêu xe rước dâu, cùng nhiều ca sỹ, MC tên tuổi ở Việt Nam và hải ngoại tham gia, như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê… Ảnh: netnews.vn. Tiệc cưới có trên 300 mâm, bình quân mỗi mâm 6 triệu đồng, chủ yếu là hải sản. Toàn bộ hệ thống âm thanh, hoa tươi, đồ trang trí, thức ăn… được đặt ở Hà Nội mang vào. Riêng tiền cát-xê của các ca sỹ, MC lên tới gần 1 tỷ đồng, tiền rượu gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Internet. Theo bà Liễu, đám cưới tốn kém đến 50 tỷ đồng mà bà tổ chức cho cậu quý tử là nhằm mang đến điều mới lạ cho bà con ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Đầu tư. Không những vậy, nữ đại gia này lại gây sốc khi mạnh tay cho đập tan căn nhà 137 tỷ đồng trên con phố “vàng” của Thủ đô, vốn là món quà cưới bà dành cho con trai và con dâu, chỉ vì…phong thủy không tốt. Ảnh: Internet. Từ đó tên tuổi của bà Liễu bỗng dưng nổi như cồn, đời tư cũng như khối tài sản kếch xù của bà Liễu là tâm điểm chú ý của dư luận. Ảnh: netnews.vn. Nữ đại gia Diệu Hiền: tổ chức siêu đám cưới cho con

Chơi sang không kém đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu, nữ đại gia ngành thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản Bình An tại Trà Nóc 2, TP Cần Thơ) đã mạnh tay vung tiền tỷ tổ chức đám cưới cho cậu quý tử. Đặc biệt dàn siêu xe đắt tiền như Rolls - Royce Phantom, Bentley Flying Spur Speed, Ferrari F430... được dùng để diễu hành đón dâu từ TP. HCM về tận Cần Thơ. Ảnh: Tin mới. Trong đoàn rước dâu có sự xuất hiện của chiếc xe Phantom biển tứ quý 3333 có giá khoảng 25 tỷ đồng thuộc sở hữu của gia đình bà. Thế nhưng, sau đám cưới mọi người đã té ngửa khi biết Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) của nữ đại gia này đang nợ đến con số hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Tin mới. Nguyễn Thị Thoa: Vác bao tải tiền đem cho, đập bỏ biệt thự tiền tỷ vì bị chê

Vài năm trước, bà Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1960, từng giữ chức Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa) được nhiều người dân Sapa ca ngợi, ngưỡng mộ vì bà giàu có và hay làm từ thiện. Ảnh: giaoduc.net. Tổng số tiền người đàn bà này làm từ thiện ở Sapa đến cả chục tỷ đồng, cùng hàng ngàn tấn gạo. Còn số tiền mà bà làm từ thiện ở cả nước thì nhiều chục tỷ đồng. Nhiều lần bà Thoa còn vác cả bao tải tiền đi làm từ thiện. Ảnh: VTC News. Tuy nhiên, không chỉ nổi tiếng vì làm từ thiện, bà Thoa còn khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến những thói "chơi ngông" của bà. Nhiều người dân ở Sa Pa đều biết đến mảnh đất rộng cả trăm héc-ta, bao quanh thị trấn Sapa. Bà Thoa đã mất nhiều năm hì hục ủi đất, xây dựng "thành phố" theo ý tưởng của bà. Vì thế, người dân nơi đây còn gọi thành phố đó là “thành phố bà Thoa”. Ảnh: VTC News. Khi có người quen thân nào đó chê xấu, không vừa ý, bà Thoa sẵn sàng lái máy xúc ủi luôn căn biệt thự rồi xây lại. Hành động đó khiến nhiều người sửng sốt. Thế nhưng sau đó, người dân thị trấn Sapa “ngã ngửa” khi biết tiền bà Thoa làm từ thiện và xây biệt thự là do lừa đảo mà có. Đầu năm 2013, bà Nguyễn Thị Thoa đã bị bắt vì nhiều tội trạng. Ảnh: báo Lào Cai.

