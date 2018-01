Độc đáo cặp me kiểng cổ khách trả 6 tỷ đồng không bán ở Sa Đéc

(Kiến Thức) - Cặp me kiểng cổ trên 150 tuổi đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “cặp me kiểng cổ nhất” Việt Nam. Chủ nhân cặp me cổ, cho biết, đã có thương lái ngã giá 6 tỷ đồng mua cây nhưng ông không bán.