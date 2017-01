Điều ít biết về loại cam 50.000 đồng/quả vẫn luôn hiếm hàng

Cứ đến mùa Tết Nguyên đán, Cam xã Đoàn tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An lại gây sốt thị trường vì độ đắt đỏ và hiếm hàng. Ảnh: Tuổi trẻ. Cam Xã Đoài là giống nhập nội, được người Pháp đưa vào từ rất lâu và trồng đầu tiên ở thôn Đoài xã Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ An. Cam Xã Đoài. Ảnh: Báo Nghệ An. Ngày nay, cam Xã Đoài được đánh giá là “của hiếm” thường chỉ mua được ngay tại vườn chứ khó có thể tìm được ngoài thị trường. Giá cam Xã Đoài cũng thuộc dạng đắt đỏ, lên đến 50.000 - 80.000 đồng/quả. Ảnh: Báo Nghệ An. Đây là giống cam quý giá, nhiều hộ dân bản địa muốn trồng loại cam này, nhưng việc trồng cũng không hề đơn giản do nguồn giống cam sạch bệnh khan hiếm và chất đất để trồng bị thoái hóa, lai tạp. Ảnh: Favri. Theo nhiều chia sẻ của các hộ dân trồng cam, loại cam này chỉ hợp với đất trồng ngoài đồng, nếu trồng trong vườn nhà rất khó được lâu dài. Bởi trồng trong vườn bụi bờ che khuất, điều kiện tưới về mùa hạn, tiêu úng về mùa mưa gặp khó khăn. Mặt khác, cây cam có những loại sâu bệnh mà khi trồng trong khu dân cư rất khó xử lý. Người dân phải dùng phương pháp thủ công bằng đèn điện và nước đường để thu hút sâu bớm không phá hoại vườn cam. Ảnh: Tuổi trẻ. Quá trình trồng cam Xã Đoài khá phúc tạp ngay từ khâu ươm cây cho đến khi cây ra quả và phải đảm bảo kiểm tra kỹ lưỡng từng quả cam ngay trên cây mỗi ngày. Ảnh: Giadinhnet. Để duy trì tuổi thọ và chất lượng quả, các hộ trồng cam Xã Đoài chủ yếu dùng phân hữu cơ bón cho cây. Trong trường hợp thời tiết thay đổi thất thường, năm cam chín sớm, không đúng vào dịp Tết nhưng hầu như không hộ trồng cam nào thuốc kích thích để tăng hay hạm ngày kết trái. Ảnh: Tapatalk. Đặc điểm nhận diện cam Xã Đoài là vỏ cam có màu vàng sậm hơi phơn phớt đỏ. Vỏ cam rất nhiều tinh dầu, có thể thấy rõ khi quả cam xây xát nhẹ một chút là vỏ cam đã tỏa ra một mùi thơm rất ngọt thanh. Ảnh: Giadinhnet. Khi cắt ra, cam có màu vàng óng, nhiều nước và đặc sánh... Ảnh: Muoiman. Cam Xã Đoài cũng được người dân dùng ngâm để sản xuất rượu. Ảnh: Giadinhnet. Rượu ngâm cam Xã Đoài trong các chum lớn sau khi đã đạt chuẩn sẽ được san chiết sang các chai và bán cho khách hàng với giá 100.000 đồng/chai. Ảnh: Giadinhnet.

