Điều hòa có công dụng đuổi muỗi mà ít người biết

Hiện nay, do thời tiết chuyển mưa ẩm, mưa giông kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi phát triển, cùng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, nên vấn đề chống muỗi đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Bên cạnh những cách đuổi muỗi tự nhiên như cắm đinh hương vào chanh, đốt nến sả, trồng các loại cây xua muỗi,... thì bạn đã biết đến chức năng đuổi muỗi trên điều hòa chưa?

Chức năng đuổi muỗi của điều hòa có lẽ chưa được nhiều người biết đến. Trên thực tế, chúng ta thường thấy muỗi ít khi "có mặt" trong những căn phòng bật điều hòa, thậm chí là không có. Vậy nguyên nhân ở đây là gì?

Muỗi thường sinh trưởng và phát triển nhanh chóng ở những môi trường ẩm thấp, nhất là ở các đầm lầy, ao hồ hoặc các vũng nước đọng. Nhiệt độ thích hợp cho muỗi sống vào khoảng 20 đến 25 độ C, chính bởi vậy mà muỗi hay xuất hiện ở các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam.

Khi dùng điều hòa, chúng ta cũng thường đặt nhiệt độ ở mức 23 - 26 độ C, cùng khoảng nhiệt độ so với mức nhiệt sinh trưởng bình thường của muỗi, nên việc phòng điều hòa mát mẻ hơn bên ngoài không khiến muỗi sợ mà tránh xa. Nguyên nhân ở đây chính là do khi chúng ta bật điều hòa, dù ở bất cứ chế độ nào, điều hòa cũng sẽ hút ẩm trong phòng, làm khô không khí, nên muỗi không ưa và sẽ thấy khó chịu. Chỉ cần chúng ta mở cửa ra hoặc có khe hở, muỗi sẽ tự động tìm lối bay ra ngoài.