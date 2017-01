Diện kiến cây me độc nhất vô nhị giá 3,5 tỷ

Cây me khủng có hình dáng “thác đổ, mây bay” được ông Võ Văn Hai rao bán với giá 3,5 tỷ đồng Cây me tiền tỷ có kiểu dáng độc đáo, lạ mắt tựa hồ như “thác đổ, mây bay”. Với phần thân cây nhìn như 1 ngọn thác chảy. Cành cây nhiều tầng, xòe ra trông như một ngọn núi, xen kẽ là những quả me chín mọng. Gốc cây sần sùi tạo nên hình dáng lạ, đẹp mắt. Theo ông Võ Văn Hai cho biết: “ Cây me này có chiều cao khoảng 3m, tán rộng 4,5 m được trồng chậu lớn với trọng lượng khoảng 5 tấn”. Ông Hai cho biết thêm: “Cây me này được ông mua từ một người quen ở miền Trung hơn 10 năm trước. Tại thời điểm đó, chủ nhân cũ cho biết tuổi đời của cây me này đã hơn 100 năm”. Mới đây, có khách hàng đã đến trả giá cây me này với giá hơn 2 tỷ, nhưng do chưa được giá mong đợi nên ông Hai chưa bán. Nhiều tầng lá, mỗi tầng đều có những quả me chín mọng, rung rinh trước gió Thân cây có nhiều u nổi, sần sùi quý giá.

