Điểm loạt hoa quả khổng lồ gây sốt năm 2016

Táo Nhật khổng lồ: nặng 1 kg/quả

Vỏ táo căng bóng màu đỏ sậm, vị giòn ngọt và thơm đậm đà, đặc biệt, có những quả có nặng tới 1kg,.. Loại táo Sekai-ichi của Nhật Bản đang được nhiều người tìm mua để làm quà biếu Tết dù giá của chúng lên tới nửa triệu đồng/kg. Ảnh: VietNamNet.

Quả dâu tây nặng 250g

Quả dâu tây do ông Koji Nakao, nông dân ở Fukuoka, Nhật Bản đã phá kỷ lục thế giới mới với cân nặng 250g, cao gần 8 cm, dài khoảng 12 cm, chu vi 25-30 cm. Dâu tây do ông Nakao trồng là giống nội địa Nhật có tên Amaou - Ảnh nguồn: GWR. Lựu Ai Cập khổng lồ

Với kích cỡ từ 0,5-0,9kg/quả, lựu Ai Cập được xếp vào hàng khủng, có thể nói là loại lựu khổng lồ. Loại hoa quả khổng lồ này được các chị em đặt mua với giá gần 350.000 đồng/kg, đắt gấp 20 lần so với giá lựu Trung Quốc bán ngoài chợ. Ảnh: Vietnamnet. Chanh yên nặng 7kg

Chanh yên còn gọi thanh yên có nguồn gốc từ Ấn Độ, Miến Điện, vùng Địa Trung Hải. Trọng lượng mỗi trái trung bình 3kg, có trái lên đến 7kg. Mỗi cây cho trung bình 30 quả. Ảnh: Báo đầu tư. Mãng cầu Đài Loan đang là loại quả khổng lồ nhập ngoại có vị ngọt, hạt ít, quả to. Giá của chúng lên đến 550.000 đồng/kg, đắt gấp khoảng gần 10 lần giá mãng cầu Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet. Nấm khổng lồ có mũ với đường kính 66cm

Một nông dân họ Zhang ở Vân Nam (Trung Quốc) khi ngồi nghỉ bên ngôi trường cũ bất ngờ phát hiện 3 cây nấm mọc tự nhiên, màu trắng, kích thước khổng lồ. Trong số 3 cây nấm, cây nấm lớn nhất có mũ với đường kính 66cm, còn cây nấm có mũ nhỏ nhất với đường kính 10cm. Những người cao tuổi trong làng cho hay, họ đã sống gần 70 năm trong khu vực nhưng chưa bao giờ thấy cây nấm nào lớn như vậy. Ảnh: SCMP. Quả bí ngô khổng lồ nặng tới hơn 1 tấn ở Anh

Hai anh em sinh đôi Stuart và Ian Paton đã đè bẹp các đối thủ cạnh tranh bằng một quả bí ngô nặng tới 1.022 kg, tức là hơn 1 tấn. Quả bí ngô cao 1,2m và có chu vi 5,5m đã phá kỉ lục do chính họ thiết lập 2 năm trước. Ảnh: The Sun. Họ đã dành 5 tiếng mỗi ngày chăm sóc cho quả bí ngô khổng lồ, tưới gần 380 lít nước mỗi ngày cho nó tại nông trại trồng hoa của họ ở Pennington, Hampshire. Ảnh: The Sun.

Táo Nhật khổng lồ: nặng 1 kg/quả

Vỏ táo căng bóng màu đỏ sậm, vị giòn ngọt và thơm đậm đà, đặc biệt, có những quả có nặng tới 1kg,.. Loại táo Sekai-ichi của Nhật Bản đang được nhiều người tìm mua để làm quà biếu Tết dù giá của chúng lên tới nửa triệu đồng/kg. Ảnh: VietNamNet.

Quả dâu tây nặng 250g

Quả dâu tây do ông Koji Nakao, nông dân ở Fukuoka, Nhật Bản đã phá kỷ lục thế giới mới với cân nặng 250g, cao gần 8 cm, dài khoảng 12 cm, chu vi 25-30 cm. Dâu tây do ông Nakao trồng là giống nội địa Nhật có tên Amaou - Ảnh nguồn: GWR. Lựu Ai Cập khổng lồ

Với kích cỡ từ 0,5-0,9kg/quả, lựu Ai Cập được xếp vào hàng khủng, có thể nói là loại lựu khổng lồ. Loại hoa quả khổng lồ này được các chị em đặt mua với giá gần 350.000 đồng/kg, đắt gấp 20 lần so với giá lựu Trung Quốc bán ngoài chợ. Ảnh: Vietnamnet. Chanh yên nặng 7kg

Chanh yên còn gọi thanh yên có nguồn gốc từ Ấn Độ, Miến Điện, vùng Địa Trung Hải. Trọng lượng mỗi trái trung bình 3kg, có trái lên đến 7kg. Mỗi cây cho trung bình 30 quả. Ảnh: Báo đầu tư. Mãng cầu Đài Loan đang là loại quả khổng lồ nhập ngoại có vị ngọt, hạt ít, quả to. G iá của chúng lên đến 550.000 đồng/kg, đắt gấp khoảng gần 10 lần giá mãng cầu Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet. Nấm khổng lồ có mũ với đường kính 66cm

Một nông dân họ Zhang ở Vân Nam (Trung Quốc) khi ngồi nghỉ bên ngôi trường cũ bất ngờ phát hiện 3 cây nấm mọc tự nhiên, màu trắng, kích thước khổng lồ. Trong số 3 cây nấm, cây nấm lớn nhất có mũ với đường kính 66cm, còn cây nấm có mũ nhỏ nhất với đường kính 10cm. Những người cao tuổi trong làng cho hay, họ đã sống gần 70 năm trong khu vực nhưng chưa bao giờ thấy cây nấm nào lớn như vậy. Ảnh: SCMP. Quả bí ngô khổng lồ nặng tới hơn 1 tấn ở Anh

Hai anh em sinh đôi Stuart và Ian Paton đã đè bẹp các đối thủ cạnh tranh bằng một quả bí ngô nặng tới 1.022 kg, tức là hơn 1 tấn. Quả bí ngô cao 1,2m và có chu vi 5,5m đã phá kỉ lục do chính họ thiết lập 2 năm trước. Ảnh: The Sun. Họ đã dành 5 tiếng mỗi ngày chăm sóc cho quả bí ngô khổng lồ , tưới gần 380 lít nước mỗi ngày cho nó tại nông trại trồng hoa của họ ở Pennington, Hampshire. Ảnh: The Sun.