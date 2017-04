Điểm danh những hoa hậu giàu nhất Việt Nam

1. Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên

Ngô Mỹ Uyên là người đẹp được mệnh danh hoa hậu giàu nhất Việt Nam với khối tài sản khiến nhiều người phải choáng váng vì quá đồ sộ. Chỉ tính riêng ngôi nhà của Ngô Mỹ Uyên đã được định giá lên tới 10 triệu USD với nhiều đồ nội thất quý giá. Ảnh: Đất Việt. Ngô Mỹ Uyên đăng quang “Hoa hậu điện ảnh” vào năm 1994 và đăng quang “Hoa hậu thời trang quốc tế Ai Cập” vào năm 1999. Tuy nhiên người đẹp 7x lại lựa chọn rẽ ngang sự nghiệp với một công việc vô cùng thú vị và bất ngờ đó là ảo thuật. Cô đoạt giải thưởng Nữ ảo thuật gia trốn chạy nhanh nhất trong 45s và nhiều giải thưởng khác, được truyền hình nước ngoài đầu tư làm show riêng. Ảnh: Internet. Hiện hoa hậu sinh năm 1974 đang sở hữu căn biệt thự vô cùng đắt giá nằm trên vị trí đắc địa ở quận 1, TP HCM . Ngoài vị trí đẹp, căn biệt thự của Ngô Mỹ Uyên còn có những món nội thất xa hoa, sang trọng được chủ nhân mang về từ nhiều nơi trên thế giới, thậm chí trần nhà còn được dát vàng 24K. Ảnh: Ngôi Sao.

2. Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh cũng là một trong những Hoa hậu Việt giàu nhất với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu VN năm 1992 khi mới 16 tuổi. Nhan sắc của cô thời ấy làm say đắm nhiều người và được nhiều nhiếp ảnh gia ưu ái. Ảnh: Internet. Hiện hoa hậu Hà Kiều Anh cùng gia đình đang sống trong một căn biệt thự vườn rộng 500m2, tọa lạc ở khu biệt thự quận 2 đường Lương Định Của, TP HCM. Theo giới chuyên gia, giá trị căn biệt thự lộng lẫy này lên tới 400 tỷ đồng, tương đương 20 triệu USD. Ảnh: Khoevadep. Ngoài ra, gia đình cô còn sở hữu khách sạn 5 sao ở TP.Vũng Tàu, nơi Hà Kiều Anh thường xuyên đến nghỉ dưỡng và chăm sóc. Ảnh: eva.vn. 3. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My không chỉ khiến mọi người phải ngỡ ngàng vì nhan sắc không tuổi mà còn khả năng kinh doanh rất giỏi. Cô bắt đầu đầu tư vào một trung tâm chăm sóc làm đẹp, rồi cũng là giám đốc đối ngoại một tập đoàn truyền thông lớn của Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: Ngoisao.vn Hiện Hoa hậu Giáng My đang sở hữu căn biệt thự triệu đô giữa lòng TP HCM. Nhiều thông tin báo chí còn khẳng định, Giáng My sở hữu một căn hộ penthouse cao cấp có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng rất gần trung tâm Sài Gòn. Ảnh: Dân việt. Không chỉ nổi tiếng, giàu có và xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, hoa hậu Giáng My luôn biết cách thu hút sự chú ý nhờ gu ăn mặc tinh tế, các món đồ cô sở hữu đều là hàng hiệu.. Ảnh: Vietnamnet. 4. Thu Hương

Thu Hương cũng là một trong những Hoa hậu Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ. Bên cạnh các danh hiệu như Hoa khôi thể thao 1995 và Á hậu 2 Quý bà thế giới 2011, Thu Hương còn là diễn viên, MC truyền hình đắt show. Ảnh: Tuấn Đoàn. Là một doanh nhân giàu có, Hoa khôi thể thao này sở hữu hai ngôi nhà. Ngoài căn hộ sang trọng ở Phú Mỹ Hưng, cô còn khiến nhiều người ghen tỵ về biệt thự rộng lớn ở quận 9, nằm ven sông Sài Gòn. Ảnh: VTC News. Thu Hương từng tiết lộ, vợ chồng cô mua khoảng đất đầm lầy vào năm 2007, mất 4 năm cải tạo và xây dựng với 20 tỷ đồng mới hoàn thiện căn biệt thự như hiện tại. Ảnh: VTC News.

5. Hoa hậu Thu Hoài

Theo thông tin trên Dân Việt, bước sang tuổi 40, hoa hậu Thu Hoài đã có khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, hoa hậu hậu quý bà Việt Nam Thu Hoài đã thể hiện đẳng cấp, độ giàu có bằng việc sắm cho mình một chiếc xe Limousine vô cùng sang trọng. Ảnh: Khoevadep. Ngoài chiếc siêu xe vừa được hoa hậu Thu Hoài đón về chưa tiết lộ giá, nữ doanh nhân còn có một căn biệt thự rộng 400m2 được thiết kế gần gũi với thiên nhiên. Trong nhà được thiết kế đầy đủ tiện nghi. Trước khi mua xe Limousine, hoa hậu Thu Hoài đã sở hữu một chiếc xế hộp có giá 7 tỷ đồng. Ảnh: phununews.vn. Bên cạnh đó, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, hoa hậu Thu Hoài vẫn luôn biết thể hiện đẳng cấp của mình bằng những món đồ hiệu có giá trị lớn. Như cô từng đeo một bộ trang sức trị giá tới 7 tỷ đồng cùng chiếc đồng hồ Piaget có giá vài trăm nghìn USD đến dự một bữa tiệc... Ảnh: phununews.vn.

1. Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên

Ngô Mỹ Uyên là người đẹp được mệnh danh hoa hậu giàu nhất Việt Nam với khối tài sản khiến nhiều người phải choáng váng vì quá đồ sộ. Chỉ tính riêng ngôi nhà của Ngô Mỹ Uyên đã được định giá lên tới 10 triệu USD với nhiều đồ nội thất quý giá. Ảnh: Đất Việt. Ngô Mỹ Uyên đăng quang “Hoa hậu điện ảnh” vào năm 1994 và đăng quang “Hoa hậu thời trang quốc tế Ai Cập” vào năm 1999. Tuy nhiên người đẹp 7x lại lựa chọn rẽ ngang sự nghiệp với một công việc vô cùng thú vị và bất ngờ đó là ảo thuật. Cô đoạt giải thưởng Nữ ảo thuật gia trốn chạy nhanh nhất trong 45s và nhiều giải thưởng khác, được truyền hình nước ngoài đầu tư làm show riêng. Ảnh: Internet. Hiện hoa hậu sinh năm 1974 đang sở hữu căn biệt thự vô cùng đắt giá nằm trên vị trí đắc địa ở quận 1, TP HCM . Ngoài vị trí đẹp, căn biệt thự của Ngô Mỹ Uyên còn có những món nội thất xa hoa, sang trọng được chủ nhân mang về từ nhiều nơi trên thế giới, thậm chí trần nhà còn được dát vàng 24K. Ảnh: Ngôi Sao.

2. Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh cũng là một trong những Hoa hậu Việt giàu nhất với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu VN năm 1992 khi mới 16 tuổi. Nhan sắc của cô thời ấy làm say đắm nhiều người và được nhiều nhiếp ảnh gia ưu ái. Ảnh: Internet. Hiện hoa hậu Hà Kiều Anh cùng gia đình đang sống trong một căn biệt thự vườn rộng 500m2, tọa lạc ở khu biệt thự quận 2 đường Lương Định Của, TP HCM. Theo giới chuyên gia, giá trị căn biệt thự lộng lẫy này lên tới 400 tỷ đồng, tương đương 20 triệu USD. Ảnh: Khoevadep. Ngoài ra, gia đình cô còn sở hữu khách sạn 5 sao ở TP.Vũng Tàu, nơi Hà Kiều Anh thường xuyên đến nghỉ dưỡng và chăm sóc. Ảnh: eva.vn. 3. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My không chỉ khiến mọi người phải ngỡ ngàng vì nhan sắc không tuổi mà còn khả năng kinh doanh rất giỏi. Cô bắt đầu đầu tư vào một trung tâm chăm sóc làm đẹp, rồi cũng là giám đốc đối ngoại một tập đoàn truyền thông lớn của Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: Ngoisao.vn Hiện Hoa hậu Giáng My đang sở hữu căn biệt thự triệu đô giữa lòng TP HCM. Nhiều thông tin báo chí còn khẳng định, Giáng My sở hữu một căn hộ penthouse cao cấp có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng rất gần trung tâm Sài Gòn. Ảnh: Dân việt. Không chỉ nổi tiếng, giàu có và xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, hoa hậu Giáng My luôn biết cách thu hút sự chú ý nhờ gu ăn mặc tinh tế, các món đồ cô sở hữu đều là hàng hiệu.. Ảnh: Vietnamnet. 4. Thu Hương

Thu Hương cũng là một trong những Hoa hậu Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ. Bên cạnh các danh hiệu như Hoa khôi thể thao 1995 và Á hậu 2 Quý bà thế giới 2011, Thu Hương còn là diễn viên, MC truyền hình đắt show. Ảnh: Tuấn Đoàn. Là một doanh nhân giàu có, Hoa khôi thể thao này sở hữu hai ngôi nhà. Ngoài căn hộ sang trọng ở Phú Mỹ Hưng, cô còn khiến nhiều người ghen tỵ về biệt thự rộng lớn ở quận 9, nằm ven sông Sài Gòn. Ảnh: VTC News. Thu Hương từng tiết lộ, vợ chồng cô mua khoảng đất đầm lầy vào năm 2007, mất 4 năm cải tạo và xây dựng với 20 tỷ đồng mới hoàn thiện căn biệt thự như hiện tại. Ảnh: VTC News.

5. Hoa hậu Thu Hoài

Theo thông tin trên Dân Việt, bước sang tuổi 40, hoa hậu Thu Hoài đã có khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, hoa hậu hậu quý bà Việt Nam Thu Hoài đã thể hiện đẳng cấp, độ giàu có bằng việc sắm cho mình một chiếc xe Limousine vô cùng sang trọng. Ảnh: Khoevadep. Ngoài chiếc siêu xe vừa được hoa hậu Thu Hoài đón về chưa tiết lộ giá, nữ doanh nhân còn có một căn biệt thự rộng 400m2 được thiết kế gần gũi với thiên nhiên. Trong nhà được thiết kế đầy đủ tiện nghi. Trước khi mua xe Limousine, hoa hậu Thu Hoài đã sở hữu một chiếc xế hộp có giá 7 tỷ đồng. Ảnh: phununews.vn. Bên cạnh đó, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, hoa hậu Thu Hoài vẫn luôn biết thể hiện đẳng cấp của mình bằng những món đồ hiệu có giá trị lớn. Như cô từng đeo một bộ trang sức trị giá tới 7 tỷ đồng cùng chiếc đồng hồ Piaget có giá vài trăm nghìn USD đến dự một bữa tiệc... Ảnh: phununews.vn.