Dịch vụ dọn vệ sinh thu tiền triệu dịp Tết

Anh Lâm Hoàng Kiệt, một thợ điện lạnh (ngụ quận Bình Tân) cho biết từ cuối tháng 11 âm lịch đến giờ là mùa "chạy sô" vệ sinh máy giặt, tủ lạnh và máy lạnh. “Khách gọi nhiều đến nỗi không dám bệnh mà bệnh thì không dám nghỉ. Kiếm tiền là một chuyện nhưng phải ráng làm để giữ mối” - anh Kiệt chia sẻ.



Mỗi ngày, anh Kiệt - người làm dịch vụ dọn vệ sinh có thể nhận từ 4-5 “sô”, thu nhập một ngày nhiều nhất bao nhiêu Kiệt không tiết lộ, chỉ biết mỗi nhà thường phải chi từ 200.000 đồng - 500.000 đồng cho gói vệ sinh các thiết bị điện lạnh trong nhà. Tính sơ sơ, mỗi ngày thợ điện lạnh như Kiệt thu về 1-2 triệu đồng là chuyện dễ dàng, chưa kể Tết khách thường “bo” thêm từ vài chục đến tiền trăm.

“Em còn độc thân nên Tết cũng nôn nao được đi sắm sửa. Năm nào cũng tự dặn là nghỉ sớm nhưng khách giới thiệu cho khách, không nỡ từ chối nên cố làm. Nhớ nhất là Tết năm ngoái, làm đến 8 giờ 30 tối giao thừa mới xong. Vừa xong việc là vội chạy đi mua sắm, may sao còn có chỗ bán trễ nên em cũng lựa được cho mình một bộ đồ mới đi chơi Tết!” - Kiệt tâm sự.

Dịp Tết, nhìn chung giới thợ tự do đều “phụ thu” thêm từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/dịch vụ nhưng khách đều vui vẻ chấp nhận vì lo không kiếm được người làm. Vì vậy, Kiệt thường khuyên khách quen nên vệ sinh các thiệt bị điện lạnh trong nhà trước Tết 2-3 tháng hoặc theo định kỳ để né cao điểm. Thế nhưng, mấy năm trong nghề, Kiệt thấy “năm nào cũng như năm nào”, ai cũng mệt phờ vì tính cách chung của mọi người là “nước đến chân mới nhảy”.

Đại diện hệ thống siêu thị Nguyễn Kim cho biết dịp Tết này, lượng khách sử dụng các dịch vụ vệ sinh thiết bị điện lạnh tăng gấp đôi nên phải phục vụ đến hết ngày 29 Tết. “Chúng tôi nhận khách không phân biệt có mua hàng của Nguyễn Kim hay không, không phụ thu hay tăng giá. Tuy nhiên, có trường hợp phải từ chối khách do không bố trí được nhân viên để đảm bảo chất lượng dịch vụ” - vị này cho hay.

Nhiều gia đình phải thuê tới 2 người giúp việc theo giờ để dọn dẹp ngày cuối năm. Ảnh: Thái Phương.

Trong khi đó, dịch vụ dọn vệ sinh nhà cửa cũng đắt khách trong những ngày Tết. Ở các chung cư, nhiều gia đình thuê người giúp việc dọn nhà theo giờ xong thường giới thiệu cho bạn bè, hàng xóm khiến dịch vụ này đắt hàng. Chị Phương Anh (ngụ quận 9, TP HCM) cho biết do công việc bận rộn nên chị không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Thấy trên facebook giới thiệu người giúp việc theo giờ làm nhiệt tình, giá mềm, chị liền thuê 2 người làm trong 6 giờ với giá 40.000 đồng/giờ, chưa kể tiền “bo” thêm.

Thông thường, giá thuê dọn dẹp theo giờ ở một số công ty dịch vụ dao động từ 50.000 đồng 60.000 đồng/giờ, chỉ một số ít người giúp việc tự do đưa giá thấp hơn. Không may mắn như chị Phương Anh đặt được người giúp việc dọn nhà theo giờ vào ngày 27 tháp Chạp, nhiều hàng xóm của chị ở cùng chung cư cũng gọi điện đặt lịch nhưng bị từ chối vì “không xếp được lịch”, do khách gọi quá đông.

Chị Nguyễn Thị Trúc, chuyên giúp việc nhà theo giờ cho biết mấy ngày nay, chị làm không kịp nghỉ, lúc nào cũng có khách gọi nhưng chị không dám nhận nhiều. Mỗi ngày, chị chỉ làm tối đa 8 giờ vì công việc dọn dẹp nhà cửa rất mệt. “Mấy hôm nay, khách gọi liên tục mà em phải từ chối vì ngày 29 Tết là em về quê. Dọn dẹp nhà cửa mệt nhưng mấy ngày Tết em cũng không tăng giá, đổi lại khách cũng thường cho thêm tiền” - chị Trúc bộc bạch.