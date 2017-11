Đẹp độc lạ, chó Alaska có giá “đỏng đảnh”, cả chục triệu đồng/con

Sức hút đặc biệt

Cơ sở nuôi chó Alaska của Nguyễn Chí Hiếu nằm tại phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên). Ông chủ trẻ tự tin: “Năm 2018 là năm Mậu Tuất, nhu cầu nuôi chó cảnh sẽ tăng cao. Mặc dù có rất nhiều giống chó trên thị trường nhưng giống chó Alaska vẫn “cháy hàng” do tính độc, lạ của nó”.

Nhìn Hiếu vệ sinh chuồng chó, chải lông từng con, ít ai nghĩ rằng chàng trai sinh năm 1985 đã từng tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa (TP. Hồ Chí Minh). Với tấm bằng đại học chuyên ngành Quản lý nhà hàng - khách sạn, Hiếu có công việc ổn định tại một nhà hàng lớn trên địa bàn TP. Long Xuyên với lương 8 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập mơ ước của nhiều bạn trẻ thời điểm năm 2012 nhưng chàng trai trẻ vẫn chưa hài lòng với chính mình. Ngoài thời gian đi làm, Hiếu thường tìm hiểu các mô hình kinh doanh mới trên mạng Internet.

Thấy giống chó Alaska nổi tiếng đẹp mã, to lớn, có nguồn gốc Bắc cực, Hiếu bắt đầu đam mê giống chó này. Năm 2014, biết được một cơ sở ở Hà Nội đã thuần hóa và cung cấp giống chó Alaska, Hiếu liền đặt hàng 3 con (2 chó cái, 1 chó đực) với giá 17 triệu đồng/con (đời F1). “Khi nhận 3 con chó về tận tay, mê mẩn với vẻ đẹp, kích thước to lớn so với các giống chó kiểng khác, tôi muốn bỏ ngay công việc để dành thời gian chăm sóc chúng” - Hiếu kể lại.

Chàng trai “8X” cho biết, chó Alaska là giống chó lao động, người ta hay sử dụng để kéo xe trên băng tuyết nên chúng sở hữu khung xương cao to, khỏe mạnh. Loại chó này đa dạng về màu lông, nhiều nhất là màu xám trắng, xám lông chồn kết hợp với trắng, đen trắng hoặc có thể trắng toàn thân. Dù màu lông toàn thân có như thế nào thì chó Alaska vẫn có điểm chung là mõm và 4 chân phải là màu trắng.

“Bộ lông của chúng được phân ra thành 2 lớp. Lớp lông dài bên ngoài không thấm nước, lớp lông bên trong ngắn hơn nhưng rất dày, có cấu trúc như lông cừu. Chó đẹp nhất là nhờ vào bộ lông của chúng. Một bộ lông dày, mượt, khỏe, những sợi lông dài, xõa đều trên lưng cùng với cái đuôi cong dài tạo vẻ đẹp riêng biệt cho chó Alaska. Chúng sở hữu đôi mắt có vị trí xiên chéo trên hộp sọ, hình hạt hạnh nhân, màu hạt dẻ và kích cỡ trung bình. Trong khi di chuyển, chúng luôn đứng thẳng, ngẩng cao đầu, 2 mắt mở to và luôn quan sát, đúng với tính nhanh nhẹn, hoạt bát của chúng” - Hiếu giới thiệu.

Không từ bỏ đam mê



Đi kèm với vẻ đẹp độc, lạ thì chó Alaska cũng có giá rất “đỏng đảnh”, cả chục triệu đồng mỗi con. “Do có nguồn gốc Bắc cực nên phải nuôi chúng trong môi trường lạnh (sử dụng máy điều hòa), chỉ phù hợp với những gia đình khá giả. Dù việc phối giống, chăm sóc vất vả nhưng bù lại, giống chó này mang lại nguồn kinh tế khá lớn” - anh Hiếu chia sẻ.

Nhận thấy ở miền Tây chưa có ai nhân giống chó Alaska, anh Hiếu quyết định mở rộng đầu tư. Để tích lũy kinh nghiệm, chàng trai trẻ âm thầm ra Hà Nội, ở suốt một tháng để ghi chép kinh nghiệm phối giống, cách chăm sóc chó đẻ ở các câu lạc bộ nuôi chó Alaska Hà Nội. “Dù bị gia đình phản đối khi nghỉ việc để tập trung nuôi chó nhưng được vợ ủng hộ, tôi càng có động lực theo đuổi đam mê” - Hiếu nhớ lại.

Sau khi để chết mất 1 con cái trong đàn 3 con mua từ Hà Nội, anh đã thay đổi quy trình chăm sóc, giúp 2 con còn lại khỏe mạnh. Khi cặp chó giống trưởng thành, bắt đầu thời kỳ sinh sản, chàng trai “8X” càng chú ý hơn. “Phải vệ sinh chuồng từ 1-3 lần/ngày, thường xuyên nạp thêm Can-xi, thực phẩm chức năng, chú ý nguồn thức ăn. Giống chó Alaska có đường ruột yếu, thức ăn không hợp vệ sinh khiến chúng bị viêm ruột. Đối với con cái sắp sanh phải tách riêng, bơm thuốc và sữa, bật máy điều hòa 24/24 và ngồi canh liên tục cho đến khi chó con ra đời” - Hiếu chia sẻ kinh nghiệm.

Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng nên từ cặp chó ban đầu, chàng trai “8X” đã nhân giống đàn chó lên trên 20 con, giá bán thị trường 8-10 triệu đồng/con. Ông chủ trẻ đã lập trang Facebook Ngọc Hiếu chuyên kinh doanh chó Alaska. Đối với những khách hàng ở xa, Hiếu vận chuyển bằng xe khách kèm theo lồng nuôi nhốt, thức ăn dự trữ và sách hướng dẫn kỹ thuật nuôi do anh soạn thảo. Từ niềm đam mê của Hiếu, giới chơi chó Alaska trên địa bàn An Giang và các tỉnh lân cận tăng dần. “Nhờ chủ động nguồn giống tại chỗ nên giá thành chó Alaska giảm hơn một nửa so với mua từ Hà Nội, phù hợp hơn với nhiều đối tượng nuôi.

Sắp tới, tôi sẽ về Châu Thành lập trang trại nuôi chó rộng 3.000m2, nghiên cứu lai giống chó Poodle với giống Alaska để cho ra giống mới. Khi tìm ra được con giống hoàn hảo, tôi sẽ giữ lại để ổn định nguồn gen, nhân rộng nguồn chó đạt chuẩn” - Hiếu giải thích.