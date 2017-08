Dây tây Úc quả đỏ mọng giá trên nửa triệu/kg "hớp hồn" nhà giàu Việt

Tại các cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu, khách hàng rất dễ ấn tượng khi bắt gặp màu sắc đỏ tươi rực rỡ của những trái dâu tây căng mọng. Không chỉ có màu sắc bắt mắt, ngoại hình của những trái dâu tây nhập khẩu từ Úc này cũng rất đặc biệt, trái nào cũng to gần nửa bàn tay, cuống xanh tươi cùng màu đỏ bóng khiến ai nhìn cũng thấy vô cùng ngon mắt.

Qua giới thiệu của chủ cửa hàng, được biết những trái dâu tháng 8 này là trái cây được nhập về từ Úc. Hiện đang là giữa mùa dâu nên những quả dâu này rất hảo hạng và thơm ngon.

Chị Hồng Ngọc - chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu tại quận Cầu Giấy cho biết: "Năm nay, ngoài nho đỏ giòn ngọt và quýt đường được nhập khẩu từ Úc thì còn có thêm dâu tây.

Những trái dâu tây được nhập khẩu từ Úc hiện đang "làm mưa làm gió" ở cửa hàng tôi bởi vẻ đẹp hút hồn và sự thơm ngon tuyệt vời dù giá cả vô cùng đắt đỏ, lên đến khoảng 600.000 đồng/kg nhưng luôn có khách hàng sẵn lòng mua".

Chị Ngọc cho biết, dâu tây được đóng gói ngay tại thị trường Úc rồi mới được nhập về Việt Nam. Mỗi hộp dâu có trọng lượng khoảng 25grm thường được bán với giá từ 125.000 đồng, một số nơi còn đẩy giá lên 175.000 đồng/hộp. Như vậy, tính ra 1kg dâu tây có giá trên nửa triệu đồng, rất đắt đỏ so với những loại trái cây nhập khẩu khác hiện nay. "Dâu tây nhập khẩu chủ yếu được lấy từ vùng Tây Úc. Tôi được biết, nhiều người trồng dâu tại Tây Úc đã bắt đầu phát triển giống dâu tây mới có chất lượng vượt trội hơn so với những giống dâu truyền thống, sản lượng được nâng cao nên đất nước này mới mở rộng xuất khẩu dâu ra thế giới. Việt Nam là một trong những thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á, rất tiềm năng đối với ngành sản xuất dâu tây tại Úc" - chị Ngọc chia sẻ.

Nhiều cửa hàng nhập khẩu dâu tây cho biết, nhà sản xuất dâu tây tại Úc bắt đầu thu hoạch dâu tây cung ứng thị trường trong nước từ đầu tháng 6 và có những chuyến hàng đầu tiên đến Đông Nam Á vào giữa tháng 7.

Tại Việt Nam, ngay từ những ngày đầu tháng 8, dâu tây Úc đã bắt đầu xuất hiện trên kệ trái cây và thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Anh Phạm Văn Hùng - chủ cửa hàng bán trái cây nhập theo đường hàng không cho biết, dâu tây Úc có trọng lượng to hơn hẳn những loại dâu khác, trái nào cũng tươi roi rói vì được hái, khử trùng, đóng gói và vận chuyển trong ngày.

"Một trái dâu tây Úc to gấp đôi so với dâu tây Đà Lạt, phần thịt của chúng có màu đỏ sẫm, mọng nước, dày thịt, ngọt lịm, rất ít vị chua. Điều đặc biệt là có một số loại dâu tây Úc còn thoang thoảng mùi thơm của dứa, rất thú vị", anh Hùng cho biết.

Anh Hùng cũng chia sẻ, dâu tây được bán tại thị trường trong nước Úc có giá bán dao động từ 4 - 5$ cho 1 hộp có trọng lượng 25grm, tương đương với khoảng từ 75.000 - 90.000 đồng tiền Việt Nam.

"Mặc dù loại trái cây này tại Việt Nam khá đắt đỏ, mỗi hộp hơn 100.000 đồng cũng chỉ được khoảng 4 - 5 trái dâu nhưng ăn rất đã miệng, giải khát tốt nên nhiều người có tiền ưa chuộng mua về ăn. Dâu này mà dùng để làm mứt thì tuyệt vời" - anh Hải cho biết thêm, dâu tây Úc sẽ còn kéo dài đến tận tháng 11 nên các tín đồ của dâu tây có thể từ từ thưởng thức thứ quả mọng nước này.

Chị Vân Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) rất yêu thích dâu tây nên đã mua thử 2 hộp loại 25grm về ăn thử, chị đánh giá dâu tây Úc không chỉ to quả mà còn rất đậm vị, ăn thanh mát, thích hợp để giải nhiệt ngày hè: "Tôi thích ăn dâu tây vì chứa nhiều vitamin C, giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày, lại chống được oxy hóa cho cơ thể, nhiều chất xơ. Ngày trước, tôi phải ăn 10 quả dâu tây mỗi ngày, nhưng giờ tôi chỉ cần ăn 2 - 3 trái dâu tây Úc là đủ, 1 phần vì nó khá đắt đỏ, phần khác vì trái dâu tây Úc khá to".

Chị Thanh cho biết, ngoài việc mua dâu tây về làm mứt, chị còn thái lát cho vào ly nước chanh để các con uống ngon miệng hơn.

"Theo tôi được biết, dâu tây Úc chứa rất nhiều chất xơ, giúp giảm cholesterol, làm giảm huyết áp và nguy cơ bệnh tim nên tôi còn định mua để biếu bố mẹ nữa. Loại quả này vừa đẹp vừa ngon, dùng làm quà biếu tặng cũng rất sang" - chị Thanh bộc bạch.