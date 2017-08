Dân kể dao thớt chung cư Linh Đàm bay vèo xuống đất

Trong vụ dao thớt từ chung cư Linh Đàm rơi thẳng xuống đất, nghe thấy tiếng rầm phát ra từ ngoài sân, người dân chạy lại thấy chiếc thớt to nằm trên vỉa hè.

Liên quan đến vụ dao thớt từ chung cư Linh Đàm rơi thẳng xuống đất, suýt trúng đầu người dân, ngày 28/8, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng, đơn vị không nhận được trình báo của người dân.

"Có thể sự việc diễn ra nhanh chóng, không ai bị thương nên người dân không trình báo công an. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ cho anh em kiểm tra lại ngay", lãnh đạo công an phường nói.

Chung cư HH2B nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TTT Trước đó theo phản ánh, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 11h trưa ngày 26/8 nhiều người dân đi qua khu vực gần kios 18, tòa nhà HH2B, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, bị một phen hú hồn khi thấy một chiếc thớt và một con dao to bản từ trên tầng cao của chung cư rơi vèo xuống đất.



Theo một nhân viên bảo vệ tòa nhà cho biết, lúc ông đang trực thì nghe tiếng động mạnh phát ra ngoài sân. "Khi chạy ra thì thấy chiếc thớt này nằm trên vỉa hè. Người đàn ông trung niên quá sợ hãi vì suýt bị rơi trúng đầu. Chưa hết, sau đó tầm 10 phút lại thêm một con dao to, nặng rơi ở vị trí ấy, cũng may mắn là không rơi vào ai", vị bảo vệ kể lại.

Anh An, chủ một kiot gần nơi xảy ra vụ việc cũng kể lại rằng: "Lúc đó tôi nghe thấy rầm một phát, chạy ra thì thấy một chiếc thớt to, nặng nằm trên vỉa hè. Ngay cạnh đó là một chú trung niên đứng sững người, mặt tái xanh, không nói được câu nào vì sợ hãi. Mãi chú ấy mới nói được vì quá sợ, cái thớt to ấy xém chút nữa là lấy mạng của chú ấy rồi”.

Được biết, chiếc thớt được làm bằng gỗ lim khá nặng khoảng 5kg, gỗ chắc nên khi rơi xuống không bị vỡ và văng đi. Còn con dao bản to dùng để băm, chặt cũng khá nặng, dài khoảng 25cm, cán gỗ bị vỡ sau khi rơi xuống.

Thông tin sự việc dao, thớt bay ở tòa nhà HH2B đã được một thành viên chia sẻ lên các nhóm, diễn đàn của cư dân HH và nhận được sự phẫn nộ của rất nhiều thành viên là cư dân sinh sống tại các tòa nhà HH.

Đặc biệt, hiện tượng này không phải là cá biệt ở khu đô thị HH Linh Đàm.

Cụ thể, cùng ngày, trao đổi với phóng viên, 1 người dân cũng sống trong khu đô thị HH Linh Đàm kể lại rằng, cách đây ít hôm, tòa nhà HH1A cũng có 1 quả tạ bay từ trên cao xuống đất và nổ như pháo. Rất may không ai gặp nạn.

"Có thể do họ để quả tạ ngoài ban công, nhà lại không làm rào chắn, gặp gió to nên rơi", người dân sống trong khu đô thị HH Linh Đàm kể.

Không chỉ vậy, theo người dân này, ngoài việc quả tạ rơi, còn có nhà cố ý ném nguyên 1 túi rác to xuống tầng 1. Có nhà sửa, gạch, cát cũng rơi lả tả.

"Sau những lần đó, có mấy nhóm phải đi phát tờ rơi kêu gọi ý thức của mỗi người đừng ném đồ vật từ trên cao xuống đất , vì điều ấy sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng con người cũng như hình ảnh khu đô thị bị xấu đi", người dân này nói thêm.

Những thông tin này sau đó cũng được người dân đưa lên mạng xã hội với lời kêu gọi: "Chỉ có camera giám sát thì ý thức mới nâng cao. Để biến HH thành nơi đáng sống, thay vì phải bỏ của chạy lấy người nên chúng ta phải hành động ngay. Đừng để tài sản lớn của chúng ta trở nên hoang phế vì chả ai dám ở, bán rẻ cha ai dám mua".