Dân Hà Nội "lùng" mua đào Thất thốn 2 gang tay

Đặc biệt hơn, đào mini này là giống đào Thất Thốn - loại cây quý được gọi tên “đào tiến vua”. Những cây đào chỉ cao chừng 2 gang tay khiến nhiều khách xem tò mò. Người bán rao giá 2 triệu đồng/cây. Dạng cây bonsai này dường như là những “gương mặt” mới mẻ của chợ hoa xuân Vạn Phúc đang chờ người tới mua. Hình dáng nhỏ gọn có thể đặt gọn ghẽ trên bàn uống nước, những gốc đào này còn được phủ kín nụ từ gốc lên tới tận đầu cành. Không có vẻ khẳng khiu, góc cạnh như các loại đào khác, đào Thất Thốn mang vẻ viên mãn bởi những cành đào ngắn, mập, được phủ kín bởi những mắt nụ to, tròn hơn hẳn những nụ đào phai. Đào Thất Thốn xưa kia còn được gọi là đào tiến vua hay đào thờ, là loại đào có cây cao hơn mặt đất 7 tấc (khoảng hơn 1m), thân cây xù xì, rêu mốc cổ kính. Cây có tán đẹp, lá cây dày có màu xanh thẫm, cành mọc chia đều ra xung quanh. Đào phải trồng đến năm thứ 3 mới đơm hoa, cây ra hoa kép và mỗi tầng hoa đều có 7 cánh, ban đêm toả hương thơm thoang thoảng mà giống đào khác không có được. Hoa có cả ở gốc, cành và thân cây, hoa nở to, cánh hoa dày đẹp đến lạ lùng. Màu đỏ của hoa đào kết hợp với nhị hoa vàng rực, vươn dài kiêu sa, chỉ một bông nở đã làm sáng bừng cả không gian, đem lại cảm giác ấm áp của mùa xuân. Loại hoa này còn quý ở chỗ hoa nở càng nhiều thì cành nhanh phai tàn, cây càng ít bông thì lại bền lâu vô cùng. Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ nhân của những gốc đào Thất Thốn mini này cho hay: Những gốc đào này được anh nhập về từ miền Nam. Các chậu đào mini được tạo từ việc chiết các cành từ thân chính, sau đó nuôi riêng trong các chậu bé để lấy rễ, hình thành các cây riêng biệt. Dù mang dáng vẻ “mi nhon”, những gốc đào cao 2 gang tay này tưng bừng khoe sắc có phần rực rỡ hơn những cây đào truyền thống. Giá của những chậu đào cảnh mini này cũng tương đối "mềm" so với những gốc đào khủng được cho thuêvới giá hàng chục triệu đồng.

Đặc biệt hơn, đào mini này là giống đào Thất Thốn - loại cây quý được gọi tên “đào tiến vua”. Những cây đào chỉ cao chừng 2 gang tay khiến nhiều khách xem tò mò. Người bán rao giá 2 triệu đồng/cây. Dạng cây bonsai này dường như là những “gương mặt” mới mẻ của chợ hoa xuân Vạn Phúc đang chờ người tới mua. Hình dáng nhỏ gọn có thể đặt gọn ghẽ trên bàn uống nước, những gốc đào này còn được phủ kín nụ từ gốc lên tới tận đầu cành. Không có vẻ khẳng khiu, góc cạnh như các loại đào khác, đào Thất Thốn mang vẻ viên mãn bởi những cành đào ngắn, mập, được phủ kín bởi những mắt nụ to, tròn hơn hẳn những nụ đào phai. Đào Thất Thốn xưa kia còn được gọi là đào tiến vua hay đào thờ, là loại đào có cây cao hơn mặt đất 7 tấc (khoảng hơn 1m), thân cây xù xì, rêu mốc cổ kính. Cây có tán đẹp, lá cây dày có màu xanh thẫm, cành mọc chia đều ra xung quanh. Đào phải trồng đến năm thứ 3 mới đơm hoa, cây ra hoa kép và mỗi tầng hoa đều có 7 cánh, ban đêm toả hương thơm thoang thoảng mà giống đào khác không có được. Hoa có cả ở gốc, cành và thân cây, hoa nở to, cánh hoa dày đẹp đến lạ lùng. Màu đỏ của hoa đào kết hợp với nhị hoa vàng rực, vươn dài kiêu sa, chỉ một bông nở đã làm sáng bừng cả không gian, đem lại cảm giác ấm áp của mùa xuân. Loại hoa này còn quý ở chỗ hoa nở càng nhiều thì cành nhanh phai tàn, cây càng ít bông thì lại bền lâu vô cùng. Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ nhân của những gốc đào Thất Thốn mini này cho hay: Những gốc đào này được anh nhập về từ miền Nam. Các chậu đào mini được tạo từ việc chiết các cành từ thân chính, sau đó nuôi riêng trong các chậu bé để lấy rễ, hình thành các cây riêng biệt. Dù mang dáng vẻ “mi nhon”, những gốc đào cao 2 gang tay này tưng bừng khoe sắc có phần rực rỡ hơn những cây đào truyền thống. Giá của những chậu đào cảnh mini này cũng tương đối "mềm" so với những gốc đào khủng được cho thuêvới giá hàng chục triệu đồng.