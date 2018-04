Đàn chim bạc tỷ của “ông vua chim cảnh Việt Nam“

Anh Dương Văn Chương (hay còn gọi Chương Tailor) nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh ở Việt Nam với bộ sưu tập chim cảnh quý trị giá gần 10 tỷ đồng. Ảnh: Nguoiduatin. Hiện tại, Chương Tailor đang sở hữu 62 con chim, trong đó có nhiều con được xem là độc nhất vô nhị ở Việt Nam như chim hoàng khuyên, chào mào, chích choè than bạch, chích choè lửa bông kiếm trắng, họa mi bạch tạng...Ảnh: PLVN. Niềm đam mê chơi chim của anh bắt đầu từ khi còn nhỏ. Ảnh: PLVN. Để sở hữu được dàn chim quý, anh Chương phải mất rất nhiều thời gian, lặn lội từ Hà Nội đi khắp các tỉnh để tìm mua. Ảnh: Nguoiduatin. Trung bình mỗi con chim quý trong bộ sưu tập của anh Chương có giá từ 150 - 500 triệu đồng. Ảnh: Nguoiduatin. Để thỏa niềm đam mê của mình, hàng ngày anh Chương dành khoảng 1 tiếng chơi với chúng. Ảnh: Nguoiduatin. Chim hoàng khuyên mắt đen có giá khoảng 6.000 USD (tương đương 130 triệu đồng). Ảnh: PLVN. Hoàng khuyên mắt đỏ trị giá hơn 10.000 USD được ông vua chim cảnh Việt Nam cất công anh mang về từ đất nước Indonesia. Ảnh: PLVN. Trong bộ sưu tập của anh Chương còn có hàng chục chú chào mào bạch tạng, choè than bạch, chim họa mi bạch… có giá dao động từ 150 – 400 triệu đồng/con. Ảnh: PLVN. Không chỉ có vậy, những chú chim của anh Chương còn được chăm sóc đặc biệt. Thức ăn ngoài cám phải bổ sung cả hoa quả, sâu, dế, châu chấu non, trứng kiến...Ảnh: Nguoiduatin. Lồng chim của anh Chương cũng thuộc dạng đẳng cấp, đắt đỏ. Ảnh: PLVN. Trung bình mỗi chiếc lồng được làm thủ công, chạm khắc tinh xảo có giá từ 50 – 250 triệu đồng. Tính cả bộ sưu tập lồng của anh Chương có giá cả tỷ đồng. Ảnh: Nguoiduatin. Video: Những khoảnh khắc bình yên với thú chơi chim cảnh. Nguồn: VTC14.

