Đại gia Việt mê mẩn công ngũ sắc giá đắt đỏ

Chú chim công ngũ sắc tuyệt đẹp giá khá đắt đỏ từ 15-20 triệu đang được nhiều đại gia lùng mua chơi Tết. Được biết, đây là chim công đột biến gen có nhiều màu khác nhau, các màu sắc phân bổ ngẫu nhiên hoặc theo quy tắc đối xứng (thường rất hiếm) trải đều từ đầu đến đuôi rất hiếm. Ảnh: Dân Việt.



Chủ nhân của nó giải thích, sở dĩ giá chim công đắt là do việc nhân giống rất khó, hiệu suất ấp trứng thành công thấp. Ngoài ra, việc nuôi công con gặp nhiều rủi ro. Nuôi chim công, phải chăm sóc hết sức tỉ mỉ, tạo môi trường sống và nguồn thức ăn để chim thuần với môi trường, đặc biệt những nơi mà khí hậu thay đổi liên tục, như ở miền Bắc. Ảnh: Saosang.



Chim công đột biến gen, chân cao, thân dài, ức nở và mào dài là công quý, rất có giá trị. Tuy nhiên, do đặc thù khí hậu Việt Nam nên tỷ lệ nhân giống được công màu lông đột biến không hề dễ dàng. Ảnh: Saosang.



Đuôi chú chim công đột biến gen này có màu đối xứng đều nhau trông rất đẹp, mang nghĩa tiền tài, may mắn nên càng gần Tết, nhu cầu mua giống chim này làm quà tặng này lại tăng cao. Ảnh: Dân Việt.



Chim công là loại ăn tạp, thức ăn chủ yếu của loại này gồm thóc, ngô, rau xanh kết hợp với cám tổng hợp dùng cho gia cầm. Ảnh: Dân Việt.



Thông thường, chi phí để nuôi một con công trưởng thành chỉ hết 1.000 đồng/ngày. Đó cũng là lý do vì sao giá chim đắt đỏ nhưng người mua rất đông. Ảnh: Dân Việt.

