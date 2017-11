Cụ bà U70 trẻ lại chục tuổi nhờ vườn rau thủy canh đẹp như mơ

Với số tiền lương hưu ít ỏi tích lũy được qua hàng chục năm công tác, cùng với sự hỗ trợ của các con, bà Khương (sinh năm 1950, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) đã đầu tư trang trại rau thủy canh tại đây (thôn Nam Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh)". Vườn rau này đã gắn bó với bà Khương hơn 1 năm. Theo bà Khương, việc tự trồng rau sạch giúp gia đình yên tâm hơn về nguồn thực phẩm sạch mỗi ngày và đặc biệt đây cũng là không gian riêng để bà an dưỡng tuổi già. Tận mắt chứng kiến hệ thống nhà trồng được đầu tư rất khoa học, đẹp mắt, xung quanh là các loại rau xanh mướt, tươi tốt, anh Tuấn - một người dân nơi đây kinh ngạc: "Tôi thấy nhiều trường mầm non, học sinh tới đây tham quan, chụp ảnh, tôi tò mò vào xem thì mới biết bà Khương đã đầu tư rất bài bản. Sau này cho thu hoạch, nhất định gia đình tôi sẽ đặt vấn đề để được sử dụng rau sạch bà Khương thay vì mua ngoài chợ". Theo bà Khương, trồng rau thủy canh không tốn nhiều sức chăm sóc. Khâu khó nhất là ươm cây con. Sau đó, cây con đưa lên giàn sẽ mất vài ngày kiểm tra dung dịch và điều chỉnh nồng độ pH cho phù hợp. Hiện tại vườn rau có hơn 160 giỏ. Loại rau chủ yếu là các họ rau cải như cải bó xôi, cải cầu vồng, cải nhật hay xà lách mỹ. Ưu điểm của phương pháp này hệ thống rất sạch sẽ, hạn chế tối thiểu việc sâu bệnh phát triển. Ngoài ra người trồng tuyệt đối không phải nhổ cỏ, tưới nước, tiết kiệm công hơn trồng trên đất thường. Những luống rau được bà Khương chăm sóc tỉ mỉ. Mỗi giỏ nhựa được bà gieo hoặc trồng tối đa 3 hạt giống cây để khi sinh trưởng cây có đủ diện tích và dinh dưỡng phát triển. Mỗi giỏ cây cách nhau một khoảng 3-5 cm. Dưa chuột Mỹ bắt đầu cho ra quả Vườn rau được trồng theo hệ thống thuỷ canh sẽ phát triển nhanh hơn bình thường. Cách 3 đến 4 ngày là người trồng được thu hoạch một lần tùy từng loại rau. Rau cải xanh mướt, không thuốc trừ râu, được bà Khương chăm chút từ lúc gieo hạt. Bà Khương vui mừng bên thành quả của mình. Bà Khương khoe: "Tôi đang làm thủ tục kiểm định an toàn và truy xuất nguồn gốc. Các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh cũng rất khuyến khích và tạo điều kiện tốt cho tôi".

