Chung cư An Phú Residence: Vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ

(Kiến Thức) - Dự án chung cư An Phú Residence được xây dựng trên khu đất rộng 22.732 m2, bao gồm 2 tòa tháp cao 15 tầng với hơn 200 căn hộ chuẩn bị được cung ứng ra thị trường.

Vị trí đắc địa

Nằm giữa trung tâm TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), trong quần thể khu dân cư được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội, dự án An Phú Residence do Công ty TNHH An Phú làm chủ đầu tư kết nối nhanh chóng các trung tâm của tỉnh như Trung tâm hành chính tỉnh (300m), Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (2km); Các trường học nổi tiếng như Trường TH Liên Minh (2km), Trường THCS Liên Bảo (2km), Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (2km);

Các bệnh viện lớn như Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc (2km), Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt (2km), Bệnh viện sản nhi Vĩnh Phúc (2km); các trung tâm thương mại lớn như Siêu thị BigC (2km), Điện máy Xanh (2km), Siêu thị Co-op Mart (300m); Các trung tâm giải trí lớn như Quảng trường thành phố (300m), Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc (300m), Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc (300m), Sân golf Đầm Vạc (2km).

Dự án An Phú Residence nằm ở vị trí không thể đắc địa hơn Tiện ích đầy đủ

Chung cư An Phú Residence cung cấp các căn hộ có diện tích đa dạng phù hợp với các cặp vợ chồng trẻ:

+ Căn hộ nhà ở xã hội: 70.58m2 - 73.02m2 - 76.89m2 - 75.15m2 (2 phòng ngủ, 2 WC).

+ Căn hộ nhà ở thương mại: 107.53m2 – 133.78m2 – 138.7m2 (3 phòng ngủ, 2 WC).

Mặt bằng điển hình.

Các căn hộ được thiết kế tỉ mỉ từ 2 đến 3 phòng ngủ, bố trí hợp lý về diện tích cũng như công năng sử dụng, tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên, hành lang rộng rãi, thông thoáng. Chủ đầu tư cẩn thận trong việc chọn gạch lát nền, thiết bị vệ sinh cũng như thiết kế ổ cắm điện.

Nội thất căn hộ.

Với mong muốn là nơi an cư lạc nghiệp cho các cặp vợ chồng trẻ cùng phong cách sống mới ở TP.Vĩnh Yên, chung cư An Phú Residence đang dần hiện ra với tầm nhìn xanh hướng ra Sân golf Đầm Vạc và Quảng trường trung tâm thành phố.

Cư dân của An Phú Residence cũng được sử dụng đồng bộ các dịch vụ tiện ích trong khu như nhà để xe 3 tầng, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ, phòng tập gym, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường dạo bộ, khu thương mại - ẩm thực và đặc biệt an ninh ra vào được bảo vệ 24/7.

Tầm nhìn xanh.

Chủ đầu tư uy tín

Công ty An Phú đã triển khai dự án với sự cẩn trọng cần thiết. Tất cả các thủ tục pháp lý đều đã được Công ty An Phú hoàn thành trên cơ sở Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dự án đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cùng Giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Thông báo chấp thuận Hợp đồng mẫu mua bán căn hộ của Bộ Công Thương, văn bản bảo lãnh dự án của Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Vĩnh Phúc.

Công ty An Phú cũng cẩn thận lựa chọn nhà thầu xây dựng là Công ty 620 có trụ sở tại tỉnh Long An với vốn điều lệ là 968 tỷ đồng. Công ty 620 có kinh nghiệm thi công lâu năm và đã thi công nhiều công trình lớn như Khu chung cư cao tầng The Avila, giá trị đầu tư 298 tỷ đồng; Dự án cầu Châu Đốc, trị giá 821 tỷ đồng; Dự án Cầu Mỹ Lợi, trị giá 1.439 tỷ đồng; 01 phần dự án đường cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Cầu Giây, trị giá 876 tỷ đồng.

Ưu đãi hấp dẫn

Chủ đầu tư đã phối hợp với Vietcombank Vĩnh Phúc để đưa ra các gói hỗ trợ hấp dẫn:

- Khách mua căn hộ được Vietcombank Vĩnh Phúc hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị căn hộ trong thời hạn tối đa 15 năm.

- Khách mua căn hộ được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong thời gian tối đa 18 tháng.

Chương trình ưu đãi mua căn hộ.

Nhân dịp khai trương nhà mẫu, Chủ đầu tư còn tri nhân khách hàng với các chương trình miễn 2 năm phí dịch vụ, tặng quà tân gia là 1 tủ lạnh cao cấp trị giá 15 triệu đồng và nhiều quà tặng may mắn khác.

Thay cho lời kết

Thiết kế hiện đại, đơn giản mà không kém phần tinh tế, tiện dụng, Khu chung cư An Phú Residence đang dần trở thành nơi đất lành chim đậu của các cặp vợ chồng trẻ ở Vĩnh Phúc mong muốn một không gian sống an toàn, chất lượng sống tiện nghi tại vị trí trung tâm nhất thành phố Vĩnh Yên.

Đây đồng thời cũng là cơ hội đầu tư, kinh doanh dịch vụ cho thuê căn hộ đối với các chuyên gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Vĩnh Yên và tỉnh Vĩnh Phúc.

Phối cảnh tổng thể An Phú Residence.