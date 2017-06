Chủ sân golf Tân Sơn Nhất là ai?

Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên (LOBICO) được thành lập cách đây 11 năm, vào ngày 29/6/2006, với số vốn điều lệ là 200 tỷ đồng gồm các cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Thành Nam, Tổng công ty cổ phần Xây dựng Thương mại, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Trường An (Bộ Quốc phòng) và Công ty Him Lam.

LOBICO từng được định giá 3.600 tỷ đồng

Sau một năm, LOBICO tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng. Đến ngày 31/3/2014 cơ cấu cổ đông của LOBICO gồm: Công ty Trường An sở hữu 15% vốn, ông Trần Văn Tĩnh nắm 48,5% vốn và bà Dương Thị Liêm nắm giữ 36,5% vốn. Trong đó, ông Tĩnh là Tổng giám đốc và bà Liêm là Thành viên HĐQT của Công ty Him Lam.

Đến 11/2014, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 950 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi, trong đó doanh nghiệp quân đội không còn nắm bất cứ cổ phần nào. Thay vào đó, 4 cổ đông góp vốn đều đến từ Công ty Him Lam, gồm các ông/bà: Trần Văn Tĩnh góp 48,5% vốn điều lệ; Dương Thị Liêm góp 10% vốn điều lệ; Lê Thị Bích Ngọc góp 26,5% vốn điều lệ và Công ty cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam (trực thuộc Công ty Him Lam) góp 15% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Ngọc Thủy là người đại diện vốn của Công ty địa ốc Him Lam. Thời điểm góp vốn đều là ngày 15/11/2014.

Tháng 2/2014, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt phương án đấu giá chuyển nhượng cổ phần của Trường An tại LOBICO, theo phương thức bán cả lô 6 triệu cổ phần, với giá khởi điểm là 90.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá như trên thì LOBICO được định giá 3.600 tỷ đồng, và đơn vị nào muốn sở hữu 6 triệu cổ phần của LOBICO phải bỏ ra ít nhất 540 tỷ đồng.

Sân golf Tân Sơn Nhất, nằm sát sân bay. Ảnh: Lê Quân

Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã thông báo hủy bỏ buổi đấu giá dự kiến diễn ra ngày 8/10/2014, do chỉ có một nhà đầu tư duy nhất đăng ký mua số cổ phần nói trên. Làm chủ 2 sân golf trong khu sân bay Ngày 18/6/2007, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định giao LOBICO làm chủ đầu tư 2 dự án sân golf và dịch vụ Long Biên, dự án sân golf và dịch vụ Tân Sơn Nhất. Thời gian khai thác của dự án là 50 năm. Sân golf Long Biên nằm tại khu sân bay Gia Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) có diện tích 119,2 ha. Đây là sân golf có quy mô 27 lỗ cùng khu biệt thự và khu căn hộ cao cấp. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án Long Biên là 3.362 tỷ đồng. Theo đánh giá của LOBICO thì thời gian hoàn vốn tại dự án này là 6,2 năm, đến ngày 31/3/2014 thì LOBICO đã rót 1.887 tỷ đồng đầu tư vào dự án này. Sân golf Tân Sơn Nhất có diện tích 158 ha nằm bên trong khu sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM). Quy mô công trình gồm có sân golf 36 lỗ, khu biệt thự, khu căn hộ cao cấp và khu trường học. Tới tháng 3/2014, LOBICO đã đầu tư vào đây 799 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư dự kiến 5.443 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn dự kiến 13 năm. Tăng vốn lên 1.500 tỷ từ ngày 15/5 Các thông tin về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của LOBICO được công bố rất ít ỏi. Kết quả kinh doanh các năm 2011, 2012, 2013 và quý I/2014 LOBICO đều lỗ vài tỷ/năm, do công ty chỉ thực hiện 2 dự án sân golf nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa có sản phẩm để bán. Công ty dự kiến sẽ khai thác và có doanh thu từ cuối năm 2014 và bắt đầu có lãi 271 tỷ đồng vào năm 2018. Cơ cấu cổ đông của LOBICO từ tháng 11/2014 có 3 cá nhân từ Công ty CP Him Lam và một tổ chức là công ty con của đơn vị này. Đồ họa: Ngô Minh .