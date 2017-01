Chọn mua giỏ quà Tết thế nào với 500.000 - 1 triệu đồng?

Qua khảo sát thị trường Tết năm nay, có thể thấy với số tiền 500.000 - 1 triệu đồng, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn giỏ quà Tết 2017 với nhiều kiểu dáng phong phú. Các sản phẩm bên trong giỏ quà cũng rất đa dạng như trà, cà phê, bánh, kẹo, hoa quả sấy khô, ô mai…

Có hai trường phái giỏ quà Tết mà bạn có thể cân nhắc như: Giỏ quà Tết nhỏ gọn, đẹp mắt, ít đồ nhưng chất lượng, thương hiệu cao cấp hay giỏ quà lớn nhiều đồ, nhìn hoành tráng, bắt mắt, nặng tay với loạt hàng của các thương hiệu tầm trung. Và tùy vào từng đối tượng được tặng mà bạn có thể chọn giỏ quà Tết sao cho phù hợp.

Nhìn chung, trên thị trường hiện nay, với mức giá trung bình của một giỏ quà Tết truyền thống dao động từ 500.000 - 1 triệu đồng sẽ bao gồm: 5 - 6 sản phẩm như bánh kẹo, trà, thuốc, mứt, nho khô và đi kèm một chai rượu vang.

Ngoài ra bạn có thể lựa chọn những giỏ quà Tết độc lạ hơn như: giỏ quà Tết toàn loại hoa quả nhập khẩu từ các nước như Nga, Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand, Chi Lê... Hay giỏ quà mang tính đặc sản như: thịt trâu gác bếp, măng trúc đá, xúc xích Tày, rượu dân tộc… Hoặc bạn có thể chọn những giỏ quà Tết chứa toàn bộ các loại nông sản sạch, nông sản được trồng theo mô hình hữu cơ,....

Các loại giỏ quà này các bạn có thể đến các siêu thị như Big C Thăng Long, Big C The Graden, siêu thị Vinmart, siêu thị Co.opmart,…hay các cửa hàng uy tín để mua giỏ quà đã đóng sẵn.