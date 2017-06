Choáng váng những đoàn tàu xa xỉ, đắt đỏ nhất thế giới

Tàu Venice Simplon Orient là một trong những đoàn tàu xa xỉ nhất thế giới. Dù có giá vé siêu đắt lên đến 1.900 USD/đêm, một chuyến kéo dài 6 ngày nhưng vẫn luôn thu hút khách du lịch. Tàu đi từ London tới Venice, đoàn tàu tư nhân trang nhã và sang trọng này đưa du khách tới nhiều điểm du lịch nổi tiếng của châu Âu như Paris, Zurich, Innsbruck và Verona. Ngoài ra, một số chuyến trong năm còn đưa khách tới Istanbul, Rome, Berlin, Stockholm hay Copenhagen. Tàu cung cấp cho du khách phòng nghỉ xa hoa, đồ ăn ngon và dịch vụ đẳng cấp thế giới. Đoàn tàu Eastern & Oriental, Đông Nam Á đi qua Singapore, Malaysia và Thái Lan trong chuyến hành trình dài 4 ngày 3 đêm với giá vé 2.690 USD/chuyến. Trong suốt hành trình di chuyển du khách sẽ được ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài nhờ hệ thống cửa kính trong suốt. Du khách có thể khám phá hai khoang ăn, hai quán bar, một thư viện, một salon tóc sang chảnh bậc nhất. Phục vụ hơn 1,7 triệu lượt khách mỗi ngày, đoàn tàu Rocky Mountaineer cũng được đánh giá cao về các dịch vụ hạng sang bên trong. Tất cả tàu của Rocky Mountaineer đều có thiết kế tuyệt đẹp, chỉ đi ban ngày để khách có thể ngắm cảnh. Giá phụ thuộc vào tuyến đường, vào khoảng 1.600 USD một năm. Một chuyến đi có thể kéo dài tới 12 ngày. Chuyến tàu xa xỉ Pride of Africa có thể đưa khách qua những đồng cỏ tuyệt đẹp của châu Phi. Cùng với đó, cung cấp những tiện nghi giúp chuyến đi trở nên đặc biệt như khu phòng hoàng gia, khoang ăn tối và phòng hút thuốc. Tàu có thể chở 72 hành khách, với giá 2.075 USD một đêm. Tàu Maharajas’, Ấn Độ được bình chọn là “Tàu sang trọng hàng đầu thế giới” 5 lần liên tiếp. Tàu chở được tối đa 84 khách trên 23 khoang, với đầy đủ nhà hàng, phòng chờ, quán bar, cửa hàng... Giá vé dao động từ 2.910 USD tới 23.700 USD. Tàu Golden Eagle Trans-Siberian Express, Nga đưa hành khách đi qua những vùng đất rộng lớn và đẹp nhất nước Nga. Những dịch vụ cũng như nội thất sang chảnh bên trong khiến khách hàng đôi khi phải choáng ngợp. Cũng chính vì vậy, giá vé một chuyến tàu này rất đắt với hơn 2.000 USD/đêm. Giá mỗi chuyến tàu Royal Scotsman, Scotland lên đến 2.216 USD/đêm, chính vì thế nó cũng được liệt vào danh sách những chuyến tàu đắt đỏ nhất từng thấy. Những dịch vụ bên trong chỉ có khách đại gia mới đủ khả năng để trải nghiệm. Chuyến tàu Blue, Nam Phi đi từ Cape Town đến Pretoria dài 27 tiếng, với giá khoảng 1.217 USD/đêm. Dịch vụ trên tàu không kém gì các khách sạn 5 sao. Đoàn tàu Palace on Wheels của Ấn Độ có mỗi khoang được đặt theo tên một bang cũ của Rajput, với bốn khoang hạng sang có Wi-Fi. Tàu có 2 nhà hàng, một quầy bar, phòng chờ và cả một spa. Giá chuyến đi tám ngày bảy đêm khứ hồi từ New Delhi trị giá 5.390 USD. Nguồn ảnh: Luxati, CNN.

