Choáng váng nhà giàu Việt “quăng tiền'' chơi ngông đón Tết

Do năm nay là năm Đinh Dậu, tất tần tật những gì độc, lạ liên quan đến gà đều được săn lùng ráo riết. Trong ảnh là một con gà trống thuộc giống gà Onagadori, có nguồn gốc từ Nhật Bản. Nổi bật với vẻ ngoài hút mắt, đặc biệt là bộ lông đuôi có thể dài tới 7m, loài gà cảnh này thực sự khiến các nhà giàu Việt chơi ngông đón Tết cam tâm tình nguyện bỏ ra số tiền lớn để được sở hữu. (Ảnh: Vietnamnet) Theo thông tin đăng tải, những con gà Onagadori này là quốc sản ở Nhật Bản, không được bán thương mại. Để đem giống gà đặc biệt này về Việt Nam, anh Phan Minh Hồng, chủ trại gà ở Thị xã Dĩ An, Bình Dương đã phải nhờ bạn mua trứng từ Nhật Bản về ấp. Hiện tại, gà gà Onagadori được rao bán với giá 65 triệu đồng một cặp trưởng thành, 2 triệu đồng đối với gà con khoảng một tháng tuổi. (Ảnh: Vietnamnet) Bên cạnh giống gà nhập ngoại có vẻ ngoài đẹp đẽ, giới nhà giàu Việt cũng không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu những con gà Đông Tảo nổi tiếng trong dịp tết Đinh Dậu. Trong ảnh là anh Đỗ Xuân Hiểu và con gà Đông Tảo vừa giành giải quán quân của Hội thi gà Đông Tảo năm 2016. (Ảnh: Dân Việt) Được biết, vừa qua đã có người ra giá 40 triệu đồng cho con gà Đông Tảo vô địch này nhưng anh Hiểu vẫn chưa muốn bán. Hiện, một đôi gà Đông Tảo thuần chủng được bán với giá 5 đến 15 triệu đồng/cặp tùy theo trọng lượng và mã ngoài. (Ảnh: Dân Việt) Tiếp theo phải kể đến loài gà Móng "sách đỏ", sở dĩ có cái tên này là bởi sự quý hiếm của loài gà này đã được ghi vào Sách đỏ Việt Nam. Đây cũng giống gà rất được ưa chuộng bởi không chỉ có ngoại hình đẹp mà chất lượng thịt thơm ngon không thua kém gà Đông Tảo. (Ảnh Dân Trí) Cũng chính vì lý do đó mà không chỉ vào dịp tết Đinh Dậu gà Móng "sách đỏ" mới cháy hàng. Thực tế, cứ mỗi khi tết đến xuân về, giống gà này lại được săn lùng ráo riết mặc cho giá của nó không hề rẻ, dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng/cặp. (Ảnh Dân Việt) Không chỉ chơi gà sống, các đại gia Việt còn có thú chơi tượng gà phủ vàng. Đặc biệt là vào vào tết Đinh Dậu 2017, sản phẩm tượng gà phủ vàng, dát vàng được sản xuất với số lượng lớn, mẫu mã, kiểu dáng cũng đa dạng, phong phú hơn. (Ảnh Mavang) Giá của những bức tượng gà phủ vàng này dao động từ 3,4 triệu đến 35 triệu đồng/con tùy theo kích thước to hay nhỏ, cốt là gì (bột đá, gốm sứ, đồng nguyên khối), mẫu mã, vàng 24k hay vàng 9999, hộp đi kèm. (Ảnh VietQ) Ngoài ra, những quả trứng gà phủ vàng, dát vàng mang ý nghĩa sung túc, no đủ, giàu có, may mắn cũng là một trong những mặt hàng bán chạy vào dịp Tết Đinh Dậu này. (Ảnh VietQ) Khi nhắc đến chơi Tết, không thể không nhắc đến thú chơi hoa ngày Tết của người Việt. Để khiến ngôi nhà của mình rực rỡ hơn vào dịp năm mới, nhiều đại gia đã không ngần ngại bỏ ra số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để mua đứt hoặc thuê những gốc đào có dáng, thế đẹp, độc, lạ, mang nhiều ý nghĩa may mắn. (Ảnh Zing News) Dịp tết Đinh Dậu này, giá thuê mỗi gốc đào đẹp trung bình từ 10 - 15 triệu đồng, còn nếu muốn mua hẳn thì các đại gia phải bỏ ra từ 15 đến 22 triệu. Thậm chí có những gốc đào cổ có giá lên đến gần 100 triệu. (Ảnh Zing News) Nổi lên từ mấy năm gần đây, giống hồng Sa Pa, hồng Thái Lan ngày càng được nhiều người biết đến. Vào dịp cuối năm, nhiều người không tiếc vung tiền ra để có được những châu hồng cảnh đẹp lộng lẫy trưng bày. Cũng chính vì nhu cầu ngày càng cao đó, giá của hoa hồng Sa Pa, Thái Lan cao hơn hẳn so với năm ngoái, khoảng 20 - 30 triệu đồng, có cây lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong ảnh là hồng Sa Pa, loài hồng rất được yêu thích nhờ sai nụ, hoa to, nhiều cánh, đẹp mà dễ chăm sóc, dễ sống, chịu được sâu bệnh, thời tiết khắc nghiệt,có thể phát triển thành cây cổ thụ.(Ảnh Zing News) Trong ảnh hoa hồng xanh Thái Lan, một trong những giống hoa độc đáo, mới mẻ. Hồng Thái Lan nổi tiếng vốn bởi vẻ đẹp khác biệt nhưng lại đa dạng về màu sắc, kiểu dáng, chúng có đủ các màu, cho phép người mua có thêm nhiều lựa chọn. (Ảnh Zing News) Cuối cùng là linh chi bonsai, mặc dù khá đắt đỏ, có giá từ 700.000 đồng đến 4 triệu đồng nhưng đây vẫn là lựa chọn yêu thích vào dịp tết âm lịch của những người yêu và sành cây cảnh. Giá của linh chi bonsai tùy theo các yếu tố quan trọng như cây có tán rộng không, thân cao hay thấp, thế đẹp hay bình thường. (Ảnh Infonet) Thú vị hơn, theo lời giới thiệu, nấm linh chi có mệnh mộc và sắc đỏ, mang đến cho chủ nhân sự may mắn, sức khỏe, trường tồn. Vì vậy, một cây linh chi bonsau đẹp có thể dễ dàng "móc túi" của những đại gia Việt thích chơi ngông đón Tết. (Ảnh Infonet)

