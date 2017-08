Choáng váng nghề hốt bạc từ tro cốt người chết

Dịch vụ chế tạo kim cương từ tro cốt người chết được nhiều người biết tới như là một cách để lưu giữ những kỷ niệm của người quá cố. Đây cũng là nghề kiếm bội tiền của người sản xuất. Ảnh: BI. Giá một viên kim cương chế tạo từ tro cốt người chết 0,3 cara vào khoảng 3.000 USD (khoảng hơn 68 triệu đồng). Ảnh: Bored Panda. Có khách hàng đặt viên kim cương 2 cara trị giá 48.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng). Ảnh: First to Know. Kim cương sau khi được tạo ra có thể gắn lên nhẫn hoặc dây chuyền. Nếu không thích đeo, công ty chế tác sẽ cung cấp cho khách một chiếc hộp gỗ quý để cất giữ viên kiêm cương. Ảnh: Motherboard. Trong tình trạng đất mai táng ngày càng khan hiếm thì giải pháp này thật sự hữu ích và được ưa chuộng. Ảnh: Motherboard. Không chỉ làm kim cương, tro cốt người chết còn được công ty Chronicle Cremation Design sản xuất thành đồ gia dụng như ly, chén, đĩa ăn...Ảnh: Justin Crowe. Nghe có vẻ ghê rợn, nhưng mỗi mẫu sản phẩm đồ gia dụng bằng gốm được rao bán trên website chính thức có giá thấp nhất đến 159 USD (khoảng 3,6 triệu đồng), thậm chí nhiều sản phẩm trị giá tới 649 USD (hơn 14,7 triệu đồng). Ảnh: HomeCrux. Đặc biệt, có khách hàng yêu cầu thiết kế riêng, phải chi trả tới 399 USD. Ảnh: Atlas Obscura. Tro cốt của người quá cố còn được chế tác thành hạt cườm với giá 900 USD. Ảnh: Boredpanda. Nghệ thuật vẽ tranh từ tro cốt người đã khuất ngày càng được nhiều người biết đến. Ảnh: Saatchi Art.

