Choáng ngợp những chiếc áo bằng vàng của giới siêu giàu

Pankaj Parakh - ông trùm dệt may tại Ấn Độ mạnh tay đầu tư một lượng vàng trị giá hơn 200.000 USD để may thành chiếc áo độc đáo. Ảnh: SoPosted. Phải mất 3.200 giờ đồng hồ, 20 thợ thủ công ở Mumbai mới hoàn thành chiếc áo bằng vàng cho vị đại gia này. Chiếc áo được làm từ vàng nguyên chất 18 - 22 carat, nặng 4,1 kg. Ảnh: The Indian Express. Pankaj Parakh diện áo vàng xa xỉ trên phố ở Mumbai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: New York Daily News. Còn đây là chiếc áo vàng trị giá 250.000 USD của triệu phú Ấn Độ Datta Phuge. Ảnh: Mirror. Không chỉ có áo, Datta Phuge còn đeo rất nhiều phụ kiện bằng vàng trên người. Ảnh: The Indian Express. Còn đây là chiếc áo bằng vàng của một chàng người mẫu ở Tây An, Trung Quốc. Hơn 30 thợ thủ công đã phải mất hơn ba tháng để hoàn thành chiếc áo vàng nặng 3kg, trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ. Ảnh: People. Còn đây là chiếc váy bằng vàng do người thợ kim hoàn Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất từ 78.000 miếng vàng. Ảnh: Dailymail. Chiếc váy nặng hơn 3kg, ước tính có trị giá 85.000 bảng Anh (hơn 2 tỷ đồng). Ảnh: Dailymail. Áo sơ mi được kết toàn đồng xu vàng. Ảnh: Getty Immages. Chiếc váy bằng vàng 24 carat trị giá 1.5 triệu USD (hơn 31 tỷ đồng) do Zac Posen thiết kế. Ảnh: Getty Immages.

Pankaj Parakh - ông trùm dệt may tại Ấn Độ mạnh tay đầu tư một lượng vàng trị giá hơn 200.000 USD để may thành chiếc áo độc đáo. Ảnh: SoPosted. Phải mất 3.200 giờ đồng hồ, 20 thợ thủ công ở Mumbai mới hoàn thành chiếc áo bằng vàng cho vị đại gia này. Chiếc áo được làm từ vàng nguyên chất 18 - 22 carat, nặng 4,1 kg. Ảnh: The Indian Express. Pankaj Parakh diện áo vàng xa xỉ trên phố ở Mumbai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: New York Daily News. Còn đây là chiếc áo vàng trị giá 250.000 USD của triệu phú Ấn Độ Datta Phuge. Ảnh: Mirror. Không chỉ có áo, Datta Phuge còn đeo rất nhiều phụ kiện bằng vàng trên người. Ảnh: The Indian Express. Còn đây là chiếc áo bằng vàng của một chàng người mẫu ở Tây An, Trung Quốc. Hơn 30 thợ thủ công đã phải mất hơn ba tháng để hoàn thành chiếc áo vàng nặng 3kg, trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ. Ảnh: People. Còn đây là chiếc váy bằng vàng do người thợ kim hoàn Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất từ 78.000 miếng vàng. Ảnh: Dailymail. Chiếc váy nặng hơn 3kg, ước tính có trị giá 85.000 bảng Anh (hơn 2 tỷ đồng). Ảnh: Dailymail. Áo sơ mi được kết toàn đồng xu vàng. Ảnh: Getty Immages. Chiếc váy bằng vàng 24 carat trị giá 1.5 triệu USD (hơn 31 tỷ đồng) do Zac Posen thiết kế. Ảnh: Getty Immages.